Miskolcon találak egy 60 éves fáraót és néhány bordélyházba költözöt apácát – Ezek a klasszikusok is láthatóak lesznek az idei CineFesten

Sheila Sim a Canterbury mese (1944) című filmben. Forrás: Cinefest

Két magyar és egy lengyel klasszikus

A fesztivál idei életműdíjasa, Gáspár Sándor előtt két filmjének vetítésével tiszteleg a CineClassics. Tímár Péter Csapd le, csacsi! (1990) című filmje szeptember 11-én, pénteken 20 órakor látható a Béke teremben. A rendszerváltás időszakának abszurditását feldolgozó filmben Gáspár Sándor mellett Pap Vera, Eperjes Károly, Törőcsik Mari és Koltai Róbert is emlékezetes szereplést nyújt. Szeptember 12-én, szombaton 16.30-kor az első Üvegtigris (2001) is műsorra kerül. A trilógia első része idén 25 éves; Gáspár Sándor a büfés társaság egyik meghatározó figuráját, Rókát alakítja.

A CineClassics a lengyel kultúra egyik fontos alakjáról, Tadeusz Konwickiről is megemlékezik, szeptember 9-én, szerdán 19 órakor a Béke teremben vetítik A fáraó (1966) című filmet, amely idén hatvanéves. Jerzy Kawalerowicz Bolesław Prus regénye alapján készült filmje az ókori Egyiptomban játszódik, középpontjában pedig a politikai hatalom, a becsvágy és a hatalmi érdekek konfliktusa áll. A filmet 1967-ben Oscar-díjra jelölték. A vetítés a Lengyel Intézet támogatásával, felújított kópiáról valósul meg.

Ennio Morricone után John Williams

Tavaly Ennio Morricone zenéiből adott koncertet a Miskolci Szimfonikus Zenekar, idén pedig John Williams filmzenéi kerülnek sorra. Werner Gábor vezényletével szeptember 10-én, csütörtökön és 13-án, vasárnap 18 órakor a Művészetek Háza Pressburger termében hangzanak el Williams legismertebb művei. A zeneszerző pályája során 54 Oscar-jelölést kapott, amelyekből ötöt díjra váltott, emellett 27 Grammy-, három Emmy- és négy Golden Globe-díjat nyert. Olyan filmek zenéjét szerezte, mint A cápa, a Csillagok háborúja, a Harmadik típusú találkozások, az E.T. – A földönkívüli, az Indiana Jones-filmek, a Schindler listája, a Jurassic Park és a Harry Potter.

A koncerthez kapcsolódóan szeptember 10-én 17 órától a Grabovszky udvarban Werner Gábor, Muszatics Péter és Kolozsi László beszélget Williams munkásságáról.