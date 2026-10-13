Már több mint 103 ezren látták, most jön a hatszázadik előadás
Október 25-én hatszázadik alkalommal játssza Földes László Hobo a Tudod, hogy nincs bocsánat című József Attila-estjét a Nemzeti Színházban. Az előadást 2005. január 6-án mutatták be a MU Színházban, Vidnyánszky Attila rendezésében. A jubileum egy több évtizedes művészi vállalkozás fontos állomása: Hobo saját, nem teljes statisztikája szerint a József Attila verseiből összeállított estjeit és műsorait legalább 1200 alkalommal adta elő.
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