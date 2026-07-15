„Hőhullám és gyűlölethullám, de remélem, nem az én hullám”
Hosszú várakozás után hangoskönyv formájában is megjelent Hobo Medvevára című műve, amely a Nemzeti Színház nagy sikerrel játszott előadásának zenei és képi anyagát foglalja össze. A kiadvány megjelenését augusztus 13-án a Budapest Parkban a Mesél az erdő című koncert követi, ahol az új dalok mellett a legendás Vadászat album számai is felcsendülnek.
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