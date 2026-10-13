Ütött, harapott a repülőn a Doktor Szöszi színésznője, akár hét év börtönt is kaphat

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Két rendbeli, másodfokú testi sértéssel vádolják Selma Blair színésznőt, miután a gyanú szerint rátámadt egy légiutas-kísérőre, egy rendőrre és egy kórházi ápolóra. Ügyvédje szerint Blair nem vette be a szklerózis multiplex kezelésére felírt gyógyszereit, és korábban beütötte a fejét.

Ménes Márta
2026. 10. 13. 14:00
Selma Blair Fotó: Ryan Murphy

Blair ügyében a következő bírósági tárgyalást 2027. január 19-re tűzték ki. A bíró védelmi intézkedést is elrendelt a kórházi ápoló javára.

Tíz évvel korábban is történt hasonló eset

2016 júniusában Blair egy másik repülőjáraton került a figyelem középpontjába. A beszámolók szerint a Cancúnból Los Angelesbe tartó gépen rosszul lett, majd hordágyon vitték le a fedélzetről. A színésznő a néhány évvel ezelőtti eset idején négyéves fiával, Arthurral és a gyermek édesapjával, Jason Bleick divattervezővel utazott. A beszámolók szerint bort ivott az első osztályon, majd sírni kezdett, és nyugtalanító kijelentéseket tett egy férfiról, aki állítása szerint bántalmazta őt.

A fedélzeten tartózkodó szemtanúk szerint azt mondta: 

Bántalmaz engem. Meg fog ölni.

Két, a járaton utazó ápoló próbált segíteni neki, a pilóta pedig értesítette a hatóságokat, mert felmerült a gyanú, hogy a színésznő egyszerre fogyasztott alkoholt és gyógyszert.

 

Selma BlairámokfutásrepülőgépSzóljon hozzá!

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Sebestyén Géza
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Az új kata többet árthat, mint amennyit használ

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A kisvállalkozók terheinek csökkentése vonzó cél, ám ami az egyes vállalkozóknak előnyös, az nem feltétlenül használ a gazdaság egészének.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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