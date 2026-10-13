Ütött, harapott a repülőn a Doktor Szöszi színésznője, akár hét év börtönt is kaphat

Blair ügyében a következő bírósági tárgyalást 2027. január 19-re tűzték ki. A bíró védelmi intézkedést is elrendelt a kórházi ápoló javára.

Tíz évvel korábban is történt hasonló eset

2016 júniusában Blair egy másik repülőjáraton került a figyelem középpontjába. A beszámolók szerint a Cancúnból Los Angelesbe tartó gépen rosszul lett, majd hordágyon vitték le a fedélzetről. A színésznő a néhány évvel ezelőtti eset idején négyéves fiával, Arthurral és a gyermek édesapjával, Jason Bleick divattervezővel utazott. A beszámolók szerint bort ivott az első osztályon, majd sírni kezdett, és nyugtalanító kijelentéseket tett egy férfiról, aki állítása szerint bántalmazta őt.

A fedélzeten tartózkodó szemtanúk szerint azt mondta:

Bántalmaz engem. Meg fog ölni.

Két, a járaton utazó ápoló próbált segíteni neki, a pilóta pedig értesítette a hatóságokat, mert felmerült a gyanú, hogy a színésznő egyszerre fogyasztott alkoholt és gyógyszert.