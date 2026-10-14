Új jövőt keres magának az a híres magyar lábbeli, aminek szó szerint nincs párja

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A török korig visszanyúló hagyományt és a kortárs újraértelmezés lehetőségeit mutatja be a Szegedi Papucsért Alapítvány jubileumi programsorozata. A Kiss Kunszt Galériában csütörtökön nyíló kiállítás és a Szegedi Dóm Látogatóközpontban rendezendő pénteki konferencia arra keresi a választ, miként maradhat élő örökség a város jellegzetesen szép lábbelije, miközben a papucskészítés tudása egyre kevesebb mester kezében összpontosul.

Balázs D. Attila
2026. 10. 14. 11:36
A legendás szegedi papucs Fotó: DELMAGYAR.HU – MEDIAWORKS Forrás: Frank Yvette

A program tematikája jól érzékelteti, hogy a szegedi papucs nem egyetlen szakterület kérdése. A néprajz, a hagyománykutatás, a viselettörténet és a kortárs design különböző nézőpontjai találkoznak benne, hogy minél közelebb kerüljenek az érdeklődők ahhoz, miként válhat egy örökölt kulturális érték a jelen és a jövő számára is értelmezhető örökséggé. A szervezők különkiemelték, hogy a szegedi papucs megmentésében és továbbörökítésében meghatározó szerepet vállal Attalai Zita iparművész, cipőszobrász-designer, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA)  levelező tagja, Szögi Csaba táncművész, az MMA köztestületi tagja, valamint Harangozó Imre néprajzkutató, az MMA rendes tagja.

 

Fotó: Szegedi Dóm Látogatóközpont

 

Több évszázados hagyomány, fogyatkozó mesterség


A szegedi papucs készítésének hagyományai a török korig nyúlnak vissza. A lábbeli előállításának egyik jellegzetes technikáját a törököktől vették át a helyi mesterek: a felsőrészt és a talpat a visszáján varrták össze, majd kifordították. A mesterség később sajátos szegedi karaktert kapott, a papucs pedig a városi és a paraszti viselet meghatározó darabjává vált.
 

A hagyományos lábbeli egyik legismertebb sajátossága, hogy nem készült külön jobb és bal lábra, ami párhuzamot mutat a híres torockói női rámás csizmákkal.

A viselőnek kellett kitaposnia a papucsot, ezért a mondás szerint a szegedi papucsnak nincs párja. A bársonyból készült felsőrészt gyakran a Szeged környéki mezők virágai, pipacsok, búzavirágok, imolák, gyöngyvirágok és búzakalászok díszítették. A hímzés nem pusztán dekoráció volt: a mesterek saját mintakincse alapján az egyes műhelyek munkái is megkülönböztethetők voltak.

A két világháború között még negyven-ötven papucskészítő dolgozott Szegeden.

A munkafolyamat több, egymásra épülő szaktudást igényelt: külön mesterség volt a felsőrész és az alsórész elkészítése, a bársony hímzését pedig jellemzően a papucskészítők feleségei vagy hímzőnők végezték. A tömegtermelés térnyerése és a viseleti szokások átalakulása azonban fokozatosan visszaszorította a kézműves lábbeli iránti igényt.


A szakma átadás elengedhetetlen


A mesterség helyzetéről egy korábbi iportban Sallay Tibor tárgykészítő népi iparművész beszélt lapunknak. Elmondása szerint akkor az autentikus szegedi papucs készítését rajta kívül senki nem végezte. A hagyomány továbbadására korábban több tanítványt is kiképeztek, ám az utánpótlás biztosítása továbbra is komoly nehézséget jelentett. Sallay a több száz éves technikát Rátkai Sándortól, a Népművészet Mesterétől tanulta el, akit az utolsó szegedi papucskészítőként tartottak számon.

A kézzel készített papucs előállítása ma is időigényes munka: a felsőrész kialakításától a merevítők behelyezésén át a talp és a sarok rögzítéséig számos műveletet kell elvégezni. Egy-egy darab elkészítése több órát vesz igénybe, a hímzés pedig különleges technikát és gyakorlatot kíván. 

A papucsot ugyanakkor ma is keresik néptáncosok, menyasszonyok és olyan vásárlók, akik a hagyományos viseletet a hétköznapokban is szívesen hordják.
A szegedi papucs 2004-ben védettséget kapott, 2015-ben pedig bekerült a Magyar Értéktárba. Megőrzése ezért nemcsak egy régi használati tárgy fennmaradásáról szól, hanem egy sajátos kézműves tudás továbbadásáról is.

 

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