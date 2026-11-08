„Aki nem élt meg nehéz perceket, az soha nem tud igazán jól bluest énekelni” – Ma lenne 78 éves Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula és Hobo (Fotó: Molnár Péter/Hajdú-Bihari Napló)

A zenekarból való távozása után sem szakadt el a bluestól. Bencsik Sándorral megalapította a Bill és a Box Companyt, majd 1987-től saját együttesével, a Deák Bill Blues Banddel folytatta.

Első önálló albuma, az 1984-ben megjelent Rossz vér pályájának egyik fontos lemeze lett. Később olyan albumokkal jelentkezett, mint a Mindhalálig blues, a Bűnön, börtönön, bánaton túl, a Bort, bluest, békességet, a Hatvan csapás és A Király meséi.

Kőbányához mindvégig szorosan kötődött. A Kőbánya blues az egyik legismertebb dala lett, amelynek világát saját gyerekkori és fiatalkori tapasztalatai formálták.

Ha az a Kőbánya-blues, amikor egy ötször ötös szobában lakik az ember, lavórban fürdik, vécére a folyosó végére jár ki, akkor igen, azt játszom. Aki nem élt meg nehéz perceket, az soha nem tud igazán jól bluest énekelni.

– fogalmazott.

Deák Bill Gyula Torda szerepében is emlékezeteset alakított

A zenei pálya mellett a színpadon és a filmvásznon is fontos szerepek találták meg. 1983-ban Tordát, a táltost alakította az István, a király című rockoperában, amelynek királydombi bemutatója a magyar zenés színház történetének kiemelkedő eseménye lett. Később az Attila, Isten kardja filmváltozatában, valamint az Itt élned, halnod kell, a János vitéz és a Jézus Krisztus Szupersztár című produkciókban is szerepelt. Az István, a király rendezőjével, Koltay Gáborral a közös munka életre szóló barátságot hozott. A rendező a zenész temetésén is felidézte az 1983-as bemutatót és kettejük kapcsolatát.

A színpadon töltött évtizedek

Deák Bill Gyula több mint négy évtizeden át volt a magyar blues- és rockzene meghatározó szereplője.

Munkásságát számos szakmai és állami elismeréssel jutalmazták. 2008-ban Artisjus-díjat kapott, 2009-ben Fonogram Életműdíjjal tüntették ki, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2022-ben pedig tisztikeresztjét vehette át. Kőbánya 2008-ban díszpolgárává választotta, 2023-ban Pro Urbe Budapest díjjal ismerték el.

Hetvenötödik születésnapját 2023-ban nagyszabású arénakoncerttel ünnepelte. Akkor így tekintett vissza pályájára: „Egy biztos, hogy tartalmas évek voltak ezek. Mindent a kitartásomnak és a zene szeretetének köszönhetek.”