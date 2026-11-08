„Aki nem élt meg nehéz perceket, az soha nem tud igazán jól bluest énekelni” – Ma lenne 78 éves Deák Bill Gyula

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Ma lenne 78 éves a magyar blues legkülönlegesebb hangú előadója. Deák Bill Gyula életét Kőbánya, a zene iránti szenvedély és a nehézségekkel szembeni rendíthetetlen kitartás határozta meg. A Magyar Nemzetnek adott interjúiban maga is sokat mesélt arról, honnan merített erőt, hogyan talált rá a bluesra, és miért tartotta mindennél fontosabbnak a hitelességet – ezekből a beszélgetésekből válogatunk alábbi összeállításunkban.

Ménes Márta
2026. 11. 08. 8:00
„Aki nem élt meg nehéz perceket, az soha nem tud igazán jól bluest énekelni” – Ma lenne 78 éves Deák Bill Gyula
Ma lenne 78 éves Deák Bill Gyula Forrás: Facebook
Deák Bill Gyula és Hobo (Fotó: Molnár Péter/Hajdú-Bihari Napló)

A zenekarból való távozása után sem szakadt el a bluestól. Bencsik Sándorral megalapította a Bill és a Box Companyt, majd 1987-től saját együttesével, a Deák Bill Blues Banddel folytatta. 

Első önálló albuma, az 1984-ben megjelent Rossz vér pályájának egyik fontos lemeze lett. Később olyan albumokkal jelentkezett, mint a Mindhalálig blues, a Bűnön, börtönön, bánaton túl, a Bort, bluest, békességet, a Hatvan csapás és A Király meséi.

Kőbányához mindvégig szorosan kötődött. A Kőbánya blues az egyik legismertebb dala lett, amelynek világát saját gyerekkori és fiatalkori tapasztalatai formálták.

Ha az a Kőbánya-blues, amikor egy ötször ötös szobában lakik az ember, lavórban fürdik, vécére a folyosó végére jár ki, akkor igen, azt játszom. Aki nem élt meg nehéz perceket, az soha nem tud igazán jól bluest énekelni.

– fogalmazott.

Deák Bill Gyula Torda szerepében is emlékezeteset alakított

A zenei pálya mellett a színpadon és a filmvásznon is fontos szerepek találták meg. 1983-ban Tordát, a táltost alakította az István, a király című rockoperában, amelynek királydombi bemutatója a magyar zenés színház történetének kiemelkedő eseménye lett. Később az Attila, Isten kardja filmváltozatában, valamint az Itt élned, halnod kell, a János vitéz és a Jézus Krisztus Szupersztár című produkciókban is szerepelt. Az István, a király rendezőjével, Koltay Gáborral a közös munka életre szóló barátságot hozott. A rendező a zenész temetésén is felidézte az 1983-as bemutatót és kettejük kapcsolatát.

A színpadon töltött évtizedek

Deák Bill Gyula több mint négy évtizeden át volt a magyar blues- és rockzene meghatározó szereplője. 

Munkásságát számos szakmai és állami elismeréssel jutalmazták. 2008-ban Artisjus-díjat kapott, 2009-ben Fonogram Életműdíjjal tüntették ki, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2022-ben pedig tisztikeresztjét vehette át. Kőbánya 2008-ban díszpolgárává választotta, 2023-ban Pro Urbe Budapest díjjal ismerték el.

Hetvenötödik születésnapját 2023-ban nagyszabású arénakoncerttel ünnepelte. Akkor így tekintett vissza pályájára: „Egy biztos, hogy tartalmas évek voltak ezek. Mindent a kitartásomnak és a zene szeretetének köszönhetek.”

A koncertezést később sem hagyta abba. A 2025-ös, 77. születésnapja előtt készült interjú idején már a Bill 77 című arénakoncertjére és egy új lemezre készült. A dalok szövegeit Horváth Attila írta, a felvételekből már csak az ének hiányzott. A közelgő fellépés kapcsán ezt mondta:

Legyen szeretet, ne széthúzás. Ne legyen háború, hanem béke. Mert a blues is arról szól, hogy az ember a fájdalomból is képes dalolni, és közben élni.

Forrás: hegyko.hu

Hobo Blues Band – fontosabb albumok

1980 – Középeurópai Hobo Blues

1982 – Oly sokáig voltunk lenn

1983 – Még élünk

1984 – Vadászat

1993 – Kopaszkutya

1994 – Csintalan lányok, rossz fiúk

Szólóalbumok

1984 – Rossz vér

1986 – Mindhalálig blues

1993 – Bűnön, börtönön, bánaton túl

1999 – Bort, bluest, békességet

2001 – Bill kapitány blues cirkusza

2008 – Hatvan csapás

2009 – A Király meséi

Koncertkiadvány

2009 – 60. születésnapi jubileumi nagykoncert

Deák Bill Gyula 2026. szeptember 17-én, 77 éves korában hunyt el. Halálhírét hivatalos közösségi oldalán jelentették be, a zenész egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul vesztette életét. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának vezetője később megerősítette: az énekes pacemaker-beültetését követően, hirtelen szívhalál következtében hunyt el. Mindössze néhány nappal korábban került kórházba. Halála az egész magyar zenei életet megrázta. Szeptember 30-i temetésén családtagjai, barátai, zenésztársai és rajongói vettek végső búcsút tőle. 

 

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