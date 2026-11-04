A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán május végén hirdette meg a pályázatot a Madách Színház Nonprofit Kft. és az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére. Mint arról beszámoltunk, a kultúráért felelős államtitkár, Nagy Ervin kedden közösségi oldalán jelentette be, hogy az Új Színházat Csiby Gergely, a Madách Színházat pedig Szabó P. Szilveszter vezetheti a következő időszakban.
„Butaság” – így reagált Dörner György, miután tizenöt év után távoznia kell a teátrum éléről
Nem lepte meg az Új Színház igazgatói pályázatának eredménye Dörner Györgyöt, amelynek értelmében közel tizenöt év után távoznia kell a teátrum éléről. Amikor ismertettük vele a pályázatát bíráló bizottsági értékelés főbb megállapításait, azokat „butaságnak” nevezte. A vezetői kompetenciamérést támogatja, szerinte azonban nem a színházigazgatókkal, hanem az állami vezetőkkel kellene kezdeni az ilyen vizsgálatokat.
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