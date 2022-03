A brüsszeli Európai Parlamentben aligha jutna valaki eszébe, hogy vizsgálatot kezdeményezzen a francia médiaviszonyokról. Hiszen ez egy „normális” ország, a demokratikus liberalizmus egyik fellegvára, nehogy már valaki is hiányosságokat és kivetnivalót találjon a sajtószabadságban.

Ám mostanában Párizsból aggasztó jelekről számolnak be a nyugati világ jeles őrkutyái, mint az amerikai The New York Times és a brit Financial Times. A francia sajtótulajdonosok közt megjelentek a nagytőkések, mintha eddig nem léteztek volna, akik szabályos médiabirodalmakat hoznak létre.