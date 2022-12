Végleg elmosódott az ízlés és az ízléstelenség határa?

Nemrég robbant ki egy újabb botrány a spanyol luxusmárka, a Balenciaga háza táján. Legújabb kampányukban ugyanis nem voltak restek a ruháikba öltöztetett, egészen kicsi gyerekeket fotózni, akik láncokkal és bőrszíjakkal megkötözött plüssmackókkal pózoltak, ráadásul a kampányban helyet kapott több hivatalos, az amerikai legfelsőbb bíróság gyermekpornótörvényéről szóló jogi dokumentum is. Az internet népe fellázadt: a Balenciaga üzletei konganak az ürességtől, miközben a közösségi média telis-tele van olyan videókkal, amelyeken influenszerek és hírességek vágják szét, égetik el vagy dobják ki a kukába nem éppen olcsó termékeiket. A Balenciagának ráadásul nem ez az első polgárpukkasztó húzása manapság: néhány hete az azóta teljes önmegsemmisítő üzemmódba váltó rapper, Kanye West a divatház színeiben vonultatta fel a szélsőjobboldali szlogent hirdető White Lives Matter kollekcióját, amivel önként szaladt bele egy óriási pofonba. Most pedig új gyermekkollekciójának reklámkampányában sikerült szadomazo szexuális jelképeket gyerekjátékokkal társítani – tíz év alatti gyerekek kezében, avagy az S/M már nem csupán a kis-közepes ruhaméretre utal a Balenciagánál!

Szadomackók

A The New York Times információi szerint a cég bevétele tavaly körülbelül 1,76 milliárd euró volt, és a hírek szerint az anyacég (a Kering Holland NV, amelyhez például a Gucci, az Alexander­ ­­McQueen­ és az Yves Saint Laurent is tartozik) nem tervez szerződésbontást. Csődelkerülő mestertervük a következő: rákenni az egészet a kampányért felelős produkciós cégre, a North Sixre, amely ellen 25 millió dolláros pert indított a Balenciaga a jelentős anyagi kárért és presztízsveszteségért. Igen ám, de vajon elhiszi még valaki, hogy egy ekkora gigacégnél, megrendelő lévén, nem ment át a szadomackós kampány minden létező vállalati ítészen, marketingosztályon és píárrészlegen? És végül így is jó ötletnek tűnt az egész?