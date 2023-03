Brit koronázás: kísért a Kohinoor gyarmati emléke?

A gyémánt később minden királyné koronázására készülő koronában helyet kapott, legutóbb Erzsébet anyakirályné koronáját díszítette 1937-ben. Kamilla ezzel szemben Teck Mária koronáját választotta, amelynek fő gyémántja csak 1914-ig volt a Kohinoor. Akkor kristálymásolatra cserélték, hogy az eredeti gyémántot máshogy lehessen hordani. Hasonló történt a Cullinan III és IV gyémántokkal. A koronát átalakítás után nyitott koronaként lehet viselni, ezért Mária 1937 után már így tett, és a Cullinan V-ös gyémántot is kristályra cseréltette.

V. György és felesége, a magyar származású Teck Mária koronázási ruhájukban 1911 körül. Fotó: Hulton Archive/Getty Images

Újrahasznosított királyi ékszerek és gyémántok

Kamilla kétszáz éve az első királyné, akit újrahasznosított koronával koronáznak meg. A döntés összefügg III. Károly fenntarthatósági céljaival, illetve, hogy a gazdasági válság közepette minél kisebb terhet rójon az adófizetőkre. A Buckingham közleménye szerint Mária királyné koronáját már elszállították a Towerből, hogy visszahelyezzék rá a II. Erzsébet által gyakran brossként viselt Cullinan III, IV és V gyémántokat, illetve hogy a nyolc pánt közül négyet eltávolítsanak. Az európai koronák klasszikus elrendezése a nyolc pánt, míg a brit szokás négy pántot részesít előnyben. Mária és előtte Alexandra királyné azért használt nyolcpántos koronát, mert ezzel utaltak német, illetve dán gyökereikre.

A Cullinan-gyémántokat úgy fogják elhelyezni, hogy a Kohinoor gyémánt replikája is lekerül a koronáról, így udvari szakértők szerint az újrahasznosított korona teljesen tükrözni fogja Kamilla stílusát.

A Buckingham-palota bejelentése óta nyugodtabbnak tűnnek a brit–indiai kapcsolatok. Korábban a kormányzó indiai párt szóvivője jelentette ki, hogy a Kohinoor gyémánt megjelenítése a koronázáson „a kolonializmus fájdalmas emlékét hozná vissza”. A gyémántot India legutóbb 2016-ban próbálta visszaszerezni, de nyújtott be már rá igényt Pakisztán, Irán, sőt a tálibok vezette Afganisztán is. Hivatalos kormányzati válasz utoljára 2010-ben született, mikor David Cameron közölte, hogy a Kohinoor továbbra is része marad a brit királyi ékszereknek.