Milyen legyen egy királyi monogram?

Az utca embere viszonylag ritkán kap levelet a Buckingham-palotából. Ha mégis megtörténne, akkor a címzés elolvasása nélkül rögtön tudhatja a feladót, mivel az aktuális király monogramja szerepel a levélen. Ez szeptember 8. óta a C III R, vagyis III. Károly, ahol a C a Károly angol megfelelőjét, az R pedig latinul a királyt jelenti. A Károly uralkodásának brandjeként szolgáló jelzést Timothy Noad érme- és címertervező, kalligráfus tervezte. A szakértők szerint klasszikus dizájnt sikerült összerakni, amely visszaköszön Kamilla monogramjában is, bár a királyné sokkal keletiesebb verziót választott.

Nagy-Britanniában sétálva az ember akarva-akaratlan szembetalálkozik a királyi monogramokkal épületeken, postaládákon, egyenruhákon, bankjegyeken, ajándéktárgyakon. Az európai uralkodók monogramja kevésbé ismert, mivel inkább királyi levelezésben vagy hímzett formában, ruhákon jelenik meg. A britek azonban II. Erzsébet kockakövein sétálhatnak, hogy bedobják leveleiket VI. György postaládájába, amelyekre a bélyeget III. Károly bankjegyével fizethetik ki.

Az összes brit királyi monogramot a College of Arms tervezte. Az 1484-ben alapított intézmény egyike azoknak a heraldikával foglalkozó európai szervezeteknek, amelyek ma is fennállnak.

A monogramkészítés művészete ugyanis egyre kevésbé jelentős: bár számos cég, például a General Electric, a Louis Vuitton, a Chanel vagy az Yves Saint Laurent rendelkezik nevezetes logókkal, azok több évtizede készültek. A sportolók, például Roger Federer vagy Cristiano Ronaldo stilizált monogramja már sokkal inkább csak a rajongók számára egyértelmű.

Éppen ezért okozott felhördülést, hogy Károly szakértők által „klasszikusnak” minősített monogramja hasonlít többek között Ronaldo logójára. Az egymásba kapaszkodó C és R betűk helykihasználása grafikailag jól mutat, de a betűk elrendezése nem egyedi, Ronaldo mellett a Real Madrid, az amerikai Colorado Rockies kosárlabda- és a skót futballcsapat, a Rangers is hasonlót használ. A király adott monogram melletti döntése ugyanakkor érthető, egyrészt anyja betűválasztásánál sokkal filigránabb, ezáltal XXI. századibb betűtípust használ, másrészt az összeszőtt betűk szembeötlően különböznek

II. Erzsébet különálló E II R logójától.

Kamilla szintén egymásba folyó betűket választott, de ő még Károlynál is kalligrafikusabb, keleties vonásokkal rendelkező C és R betűket tartalmazó monogram mellett döntött, amelyet levélpapírján, illetve ajándéktárgyain fog használni. Ez a verzió sok tekintetben hasonlít VI. György és VII. Eduárd király logóihoz, amelyek szintén örököltek némi orientalizmust. Ez utóbbi néhány monarchiakritikus hang szerint azért is érdekes, mert a 2020-as években nem divat Nagy-Britannia kolonialista örökségét hangsúlyozni. Mások ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy nem a kolonializmus, hanem a grafikai megjelenés a lényeg, és az egymásba fonódó betűk modern körülmények között is elegánsak. Példaként hozzák fel a XX. század egyik legjobban sikerült királyi logóját: II. Margit dán királynő monogramját, amely Linus Boman svéd grafikus szerint úgy néz ki, mint egy tökéletes helykihasználással megtervezett „királyi polip”, ahol az M két alsó szárán lóg az arab számmal megalkotott kettes és a királynőt jelző R.

A másik trend az európai monarchiák esetén a modernség hangsúlyozása. A holland Vilmos Sándor és VI. Fülöp spanyol király monogramjai motordzsekilogónak is megfelelnének, annyira újszerű és hangsúlyos a vonalvezetésük.

Ezzel szemben Károly és Kamilla leginkább VI. Györgyhöz nyúlt vissza, de egyesek Viktória királynő örökségét is felfedezik a logókban. Ma Nagy-Britanniában egyébként Viktória a legkorábbi uralkodó, akinek logójával lehet találkozni például postaládán, bár a királyi monogramok hagyományát VIII. Henrik vezette be. Károly logója folyamatosan fog megjelenni, évekig lesznek még forgalomban például II. Erzsébet monogramjával ellátott bankjegyek. Az egyenruhákat folyamatosan cserélik, a postaládák esetén azonban sokat kell majd keresni az új király monogramját, mivel bőven vannak még használatban a XIX-XX. század fordulójáról származó postaládák is. Csak a legszükségesebbeket cserélik le, akkor már természetesen a C III R logóval ellátva. (Kérdés, mi lesz a skót postaládákkal, mivel ott II. Erzsébet trónra lépése után komoly ellenérzést váltott ki a királynő logója, tekintve, hogy Skóciában nem volt I. Erzsébet, hanem helyette az épp Erzsébet által kivégeztetett Stuart Mária uralkodott. Az első II. Erzsébet-logókkal ellátott postaládákat rendre megrongálták, így az elmúlt évtizedekben csak a skót korona volt látható a postaládákon.)

A gyors közvélemény-kutatás szerint a briteknek tetszik az új királyi brand. A szatirikusabb hangok ugyanakkor megjegyzik, hogy III. Károly kora miatt valószínűleg nem kell sokat várni, hogy Vilmos és Katalin királyi monogramját is megismerhesse a közönség, amely jól emlékezhet arra, hogy a hercegi pár esküvője idején milyen nehezen oldották meg a W és C kezdőbetűk összerendezését, anélkül, hogy az a toalettre emlékeztette volna az esküvői vacsorán a mintás porcelánra nézőket. Így az igazi monogram­ínyencség még csak a következő években várható.

Borítókép: III. Károly brit király és felesége, Kamilla királyné érkezik a királyi család hagyományos karácsonyi templomlátogatására a kelet-angliai Norfolk megyében lévő téli rezidencia, Sandringham kastélya közelében 2022. december 25-én (Fotó: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth)