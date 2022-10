III. Károly király, a Hitek Védelmezője

III. Károly ugyanakkor hercegként számos ügyről nyilvánított véleményt cikkek, felszólalások és támogatás formájában. 1984-ben hangosan szólalt fel a National Gallery új szárnya ellen, amelyet úgy jellemzett, mint „kelés egy szeretett barát arcán”. Az új szárny modern acél és üveg építészeti stílusa ugyanis szerinte nem illett a klasszikus épülethez. Cornwall hercegeként az „emberi építészet” mellett kampányolt, egy hatezer lakosú, 180 üzlettel rendelkező projektet is létre hozott Poundbury néven, amelyben alacsony házakat, rendezett előkerteket és kevesebb autóhasználatot mutatott be „Britannia új víziójaként”. A környezetvédelem fontos szívügye, Highgrove birtokán organikus termesztést és kertészkedést folytat. Innen származik a természetes gyógyászat iránti szenvedélye is, amely politikai kapcsolatai nyomán hivatalos egészségügyi próbaprojektekhez vezetett.

A politikai lobbitevékenység ugyanakkor előfordult, hogy visszaütött. 2015-ben a The Guardian által indított tízéves per nyomán a Brit Legfelsőbb Bíróság 44 Károly által írt levelet hozott nyilvánosságra, amelyek később „fekete pók bejegyzésekként” váltak híressé.

A leveleket Károly fekete tintával írta számos miniszternek, többek között az akkor miniszterelnökként szolgáló Tony Blairnek is. A témák elég sokrétűek az iraki háborútól kezdve az alternatív gyógyászatig, de mindből kitűnt, hogy Károly nem osztja II. Erzsébet távolságtartását, éppen azt az állandóságot, amely miatt a királyi család legnépszerűbb tagja mindig is a királynő volt.

Ez a népszerűség II. Erzsébet halálával nagyjából átszállt III. Károlyra, az emberek 57 százaléka gondolja úgy a YouGov felmérése szerint, hogy legalább többé-kevésbé jó király lesz. Ez hatalmas változás a kilencvenes évekhez képest, amikor a Diana hercegnővel történek miatt Károly népszerűsége minimálisra csökkent. Diana még évekig meghatározta Károly megítélését, de ahogy Kamilla szeretőből elfogadott királynévá vált munkája nyomán, így ma a britek többsége Károlyt is pozitívan értékeli – éppen kimondott környezetvédelmi tevékenysége, a nemzetközösség különbözőségének támogatása és számos jótékonysági kezdeményezése miatt.

Az általa létrehozott The Prince’s Trust több mint kilencszázezer ösztöndíjast támogatott – köztük olyan hírességet, mint a későbbi színész Idris Elba –, így Károly hercegként komoly betekintést nyert a szegényebb néprétegek problémáiba. Ezért is közölte az udvar a trónra lépés után, hogy a jövőre tervezett koronázás sokkal olcsóbb és rövidebb lesz, mint II. Erzsébeté, mert az új király szeretne reagálni Nagy-Britannia jelenlegi problémáira. A korábbinál sokkal befogadóbb lesz az udvar képe a különféle vallási meggyőződések iránt is. II. Erzsébetről köztudott volt mély anglikán hite, III. Károly inkább spirituális beállítottságú, aki a koronázásra például meg kívánja hívni a keresztény, a muszlim, a zsidó, a buddhista és a hinduista felekezetek képviselőit is. Ez komoly változás még akár Henrik herceg és Meghan Markle 2018-as esküvőjéhez képest is, amikor a sussexi hercegné életrajza nem győzte hangsúlyozni, hogy bár Markle katolikus iskolába járt, valójában az episzkopális egyház tagja, amely az anglikán amerikai megfelelője. A hithez való hozzáállást Károly úgy jellemzi, hogy nem a Hit Védelmezője (amely címet minden angol király 1521 óta visel), hanem a Hitek Védelmezője.

Palotai források szerint az új király okosabb, mint sokan hiszik, ugyanakkor életrajzírók szerint kérdéses, hogy mennyire tud majd felülkerekedni lobbista beállítottságán. Erre maga Károly reagált egy 2018-as BBC-dokumentumfilmben, hogy „nem vagyok hülye, tudom, hogy királynak lenni másfajta tevékenység”.