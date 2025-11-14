Írás, de okosban: hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia az alkotást? 

Karel Capek cseh drámaíró a jövőbe látott 1920-as R. U. R. című darabjával, amelyben a gépek fellázadnak és átveszik az uralmat a világ felett. A XX. század irodalmi műveinek, majd filmművészetének kedvelt disztópikus témája volt, hogy a gép hogyan fordul kitalálója ellen. A XXI. század hétköznapi embere nem a mesterséges intelligencia (MI) világdominanciájától tart, hanem hogy mi történik, ha az elveszi a munkáját. A humanoid robot Sophia már a 2019-es Web Summit technológiai világtalálkozón közölte:

Igen, el fogjuk venni a munkátokat, de ez jó lesz

Rab Árpád jövőkutató szerint az emberek valójában nem is attól tartanak, hogy a munkájuk vész el, hanem hogy a pénzük. Ez egybecseng a kreatívipar félelmeivel, amely szerint az emberiség elavultnak számíthat, hiszen az MI jóval hatékonyabban, gyorsabban dolgozik. Ám épp a kreatívipar az az ágazat, amelyben az érzelmek a leginkább számítanak, így sokak szerint nincs ok a szorongásra, ám alkalmazkodni kell.

Ötvenezer szó már kevés

A legfrissebb demográfiai adatok azt mutatják: a ChatGPT alkalmazás felhasználóinak többsége 34 év alatti, azaz éppen a legkreatívabb korosztály. A becslések szerint a mesterséges intelligencia piaca 2030-ra 1,81 milliárd dollárt ér, tehát egyre több eszközt egyre többen használnak majd. Egy amerikai marketingfelmérés szerint az emberek 54 százaléka úgy véli: az MI javíthatja az írott tartalmat, tehát a mesterséges intelligencia által vezérelt szoftverek, mint például a ChatGPT is, képesek javítani a szövegminőséget, a kreativitást és a hatékonyságot. Egy másik tanulmányban azonban a válaszadók 47 százaléka nem ért egyet azzal, hogy az MI által kreált írás jobb lehet, mint az ember által létrehozott tartalom.

Az elmúlt napokban a közösségi médiában újfent fellángolt a vita az MI kreatív írásra gyakorolt hatásairól, mivel november az elmúlt húsz évben az írás nemzetközileg elismert hónapjává vált a NaNoWriMo (National November Writing Month) kezdeményezésnek köszönhetően. A nonprofit szervezet hosszú évekig hozta össze a különféle nyelven alkotó feltörekvő írókat az olyan befutott nevekkel, mint Meg Cabot, Neil Gaiman, Elizabeth Gilbert, Sara Gruen vagy Audrey Niffenegger, akik szintén részt vettek a kihívásban: egy hónap alatt 50 ezer szót írtak, egy regény első változatát. Az MI elterjedésével azonban a NaNoWriMo értelmét vesztette, hiszen bármely generatív modell képes ennek töredéke alatt szöveget alkotni, ezért idén meg is szűnt a szervezet.