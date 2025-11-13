Mennyit számít a névelő? – új magyar értelmezésben A halál Velencében

A legszembetűnőbb, hogy a cím is megváltozott: a megszokott Halál Velencében helyett most A halál Velencében szerepel a címlapon. A magyar nyelv fogékony használói értik, mi a különbség, mit jelent a határozott névelő: nem egyetlen velencei halálesetről van szó, ahogy ezt értelmezni szoktuk, hanem a Halál megjelenéséről a városban. Az írás eredeti címe is – Der Tod in Venedig – tartalmazza a határozott névelőt, a magyar fordítás pedig most már közvetíti az eredeti írói szándékot.

Thomas Mann világhírű novellája homoerotikus alkotásként szerepel a köztudatban, lecsupaszított tartalma szerint Gustav von Aschenbach, az öregedő német író Velencében beleszeret a gyönyörű fiatal lengyel fiúba. Ezt a vonalat emeli ki többek között Luchino Visconti 1971-ben készült filmje is, címében szintén névelő nélkül. A szövegben valóban találunk homoerotikus vonásokat, mondja Horváth Géza, amelyeket azonban Thomas Mann irodalmi szintre emel. Az író korai műveitől kezdve mindig hatalmas témát jár körbe, melynek ez a fin-de-siècle, a XIX. és a XX. század fordulója idején született novella is markáns példája. A dekadencia a kor alapérzése, Verlaine és Baudelaire eleveníti fel a modernitás irodalmában, tőlük veszi át Nietzsche, akinek a munkássága nélkül ez a novella sem érthető meg igazán. A halál Velencében-t Thomas Mann 1911-ben írta. Először 1912-ben a müncheni Hyperion-Verlagnál jelent meg száz, számozott és a szerző által szignált példányban, majd a végleges változat 1913-ban az S. Fischer Verlag gondozásában. Magyarra Lányi Viktor fordította le 1914-ben, és azóta ez a kiadás ismert a magyar olvasóközönség számára.

Van azonban komolyabb indoka is ennél, hogy a germanista irodalmár éveket töltött el a Thomas Mann-i szöveg tanulmányozásával, oktatásával. Fel akarta tárni az írás mélyebb kulturális rétegeit. Mint mondja, nagyon bonyolult novelláról beszélünk. Mann első regénye, A Buddenbrook ház, melynek alcíme Egy család alkonya (vagy hanyatlása) 1901-ben jelent meg, és már mutatja, hogy a kor fő jellemzője a dekadentizmus, ami A halál Velencében esetében is erősen jelen van. Az író a homoerotikus történetet esztétikai, filozófiai szintre emeli. Nem a szüzsé tehát a legérdekesebb, az csak a váz, hanem ami mögötte, a szöveg mélyebb rétegeiben rejlik – magyarázza a fordító.