Továbbra is ontja a pénzt Harry Potter világa, új sorozat is készül

Rowling transzellenessége nagyjából arról szól, hogy ő nem azonosítja a nőkkel a transznemű (vagyis férfinak született, nőként élő) embereket. Miközben nincs különösebb problémája a transzneműekkel, úgy gondolja, ezek összemosása, a biológiai nem eltörlése és tabusítása veszélyes a nőkre (felháborodott egy cikken például, amiben a nőket „menstruáló embereknek” nevezték a polkorrektség jegyében). Azt az evidenciát, hogy biológiai és transz nők között vannak különbségek, manapság nyugatabbra már annyira nem szexi kimondani, hogy a Harry Potter-filmek színészei is kritikusan nyilatkoztak az íróról, akinek oly sokat köszönhetnek. Rowling egyébként baloldali szavazó, szóval elég messze van attól a homofób fasisztától, akinek beállítják. Ennél több szót talán nem is érdemel most a transzneműséget övező vita, meghaladja nemcsak e cikk kereteit, de főleg saját érdeklődésem határait is.

J. K. Rowling a Legendás állatok és megfigyelésük című filmjének bemutatóján. Fotó: MTI

Rowling tavaly azt találta mondani, hogy nem érdekli, mit fog róla gondolni az utókor, hiszen ő addigra halott lesz. Engem azért egy kicsit érdekel, mivel nagy kedvelője vagyok a Harry Potter-regényeknek. Hadd magyarázzam meg: habár már eleve kissé túlkorosan ismerkedtem meg az egyébként 1997-ben, szóval azért már több mint negyedszázada elindult regényfolyammal, fiatalon a fantasztikus irodalom érdekelt, a fantasy, a horror és a sci-fi. Ez szerintem normális, a fiatal elme fordul szívesen a fantáziavilágok felé, menekülne a valóságtól, ezzel szemben ahogy öregszem, egyre inkább az igaz történetek érdekelnek. Lehet egy életrajzi film vagy egy megtörtént eseten alapuló alkotás középszerű, akkor is inkább végignézem, mint egy jobban megcsinált műfaji vagy drámai történetet. El is szomorít, hogy a fikció élvezete már nem ugyanaz az örömforrás az életemben, ami volt. De magyarázkodnék még egy keveset, hogy miért szeretem a Harry Potter-könyveket: mert amúgy zseniálisak, ha valakinek esetleg ez nem lenne egyértelmű abból, hogy ez a történelem legsikeresebb regényfolyama. Az ilyen siker sosem véletlen, ráadásul Rowling önerőből érte el ezt, elvált nőként, egyedülálló anyaként. (És persze semmi zseniális nem a semmiből születik, azaz ő is sokat merített az angolszász műfaji irodalomból, de azt bárki megtehette volna.)