Rezeda Kázmér szilvesztere odafönt az Alpokban

A társaság mindig előre megbeszélte, melyik nap ki mit fog főzni. Aztán mindig mindenki elbliccelte a maga napját ilyen-olyan okokból, most éppen Menyétházi Gábriella a maga gulyáslevesét, pedig most nem is akadályozta semmi, nem úgy, mint legutóbb, amikor – ha még emlékeznek – nagy gipszet hordott a lábán, a gipsz és a bőre alatt pedig mindenféle csavarokat, ura pedig azzal szórakoztatta, hogy hasznosak lesznek ezek a csavarok, mert majd azonnal felismerik a gyerekek az urnád, elég lesz kicsit megrázogatni, s ezen a társaság fölöttébb kacagott, kivéve Gábriellát, és ura még hozzátette, később lehet rumbatök is belőled, és akkor muszáj volt kitölteni egy kört, mit a hölgyek pezsgő, az urak valami erősebb, konkrétabb formában fogyasztottak el. Kivéve Gábriellát, aki nem bírt betelni az állapota nyújtotta lehetőségekkel, amely szerint az ura a hátán cipelgette lépcsőn le s föl, továbbá mindenki ajnározta, babusgatta, szolgálgatta, úgyhogy Menyétházi Gábriella előbb egy kis kamillateát kért elhaló hangon, mint aki mindjárt a kamilla után papot óhajt majd, s gyónásba fog, s csak azt követően vetette magát a pezsgőre, mohón, torkosan, mint valami Moulin Rouge-ban felejtett grófnő 1912. május 4-én, egy szombaton.

Ez volt a múlt.

De most Gábriella tökéletesen gipsztelen volt, maga járt-kelt a lépcsőn, ennek ellenére elbliccelte a gulyást, viszont a kamillatea kihagyásával azonnal a Veuve Clicquot pezsgőt kérte elhaló hangon.

Na most, erről a pezsgőről annyit tudunk, hogy egy 1772-ben alapított pezsgőház, amelynek székhelye Reims, ami pedig a székesegyházáról is nevezetes, bár kétségtelen tény: a reimsi székesegyházat egyáltalán nem lehet délelőtt elegáns poharakból kortyolgatni. A pezsgő felvirágzása pedig Madame Clicquot nevéhez fűződik. 1810-ben megalkotta az első ismert évjáratú pezsgőjét, valamilyen rejtélyes okból kifolyólag mindjárt Clicquot úr halála után. A napóleoni háborúk alatt Mme Clicquot előrelépéseket tett pezsgője elterjesztése érdekében Európa-szerte, különösen a császári és királyi udvarokban, mindenekelőtt a cáriban. Ebből is látszik, már ő is tudta, merrefelé kell terjeszkedni. Na most, Mme Clicquot-val ellentétben Menyétházi Gábriellát 1963-ban alapították, s nem várva meg az özvegységet, még ura életében megalapította a nagyszerű énekkarát, valamint annál is nagyszerűbb „jaj, de nehéz nekem, értsétek meg, nem tudok most gulyást főzni” magániskoláját, amelyben Kázmér jó barátja, Gábriella ura, Solt volt a pedellus, egyben a takarító.