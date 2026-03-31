Brit politikusok példaadónak tartják a magyar utat

A Vigadóban tartják II. Rákóczi Ferenc születése 250. évfordulójának a fő ünnepségét, amelyről az Ujság is beszámol március 30-án. „Katonai zenés ébresztő keltette fel Budapest népét ma, az országos Rákóczi-ünnep második és befejező napján is. Az utcák lobogódíszben álltak, a Vigadó épületét, az országos ünnep színhelyét, históriai vonatkozású művészi díszbe öltöztették. A foyer (bejárati rész – a szerző) fő helyén II. Rákóczi Ferenc márvány lovasszobra állt. Az első emeleti előcsarnokban Pest vármegye és a székesfőváros hajdúin és a díszruhás rendőrökön kívül a Rákóczi hajdúinak egyenruháját viselő hajdúk tartották fenn a rendet, hogy az ünnep vendégei zavartalanul juthassanak be a nagyterembe, ahol az előadói emelvényről Mányoki Ádám Rákóczi-arcképe nézett le a közönségre. Kétezer főnyi ünneplő sereg szorongott a széksorokban, képviselői által ott volt az egész Magyarország.” A kormánytagokon kívül a közéleti szereplők sora megjelenik a történelmi vármegyék, városok vezetőiig. „Tizenegy órakor érkezett meg József királyi herceg, akit a Himnusszal, nemsokára fia, József Ferenc királyi herceg, akit a Rákóczi-indulóval fogadott a katonai zenekar.”

Az ünnepi szónok Ballagi Aladár történész egyetemi tanár, aki Rákóczi fejedelem történelmi jelentőségét emeli ki, ám súlyos kritikát fogalmaz meg az akkori uralkodóházzal szemben. „Bebizonyosult, hogy hazánk mai sorsát az a politika idézte elő, mely ellen a dicső fejedelem kibontotta zászlaját. Ez a négyszáz éves habsburgi politika volt.

Rákóczi tevékenységét méltatva „hévteljes szavakkal kívánta, hogy a nagyságos fejedelem dicsőséges emléke egyesítse azokat a magyarokat, akik meg fogják szerezni a magyar szabadságot, függetlenséget.

„A közönség nem egyszer szakította félbe viharos tapssal az ünnepi beszédet, melynek végeztével József és József Ferenc királyi hercegek elköszöntek a közelükben levő uraktól és eltávoztak. Némelyek ezt tüntetésnek vélték Ballagi ellen, ki beszédében panasszal említette azt is, hogy Rákóczinak nincs szobra, ellenben leghalálosabb ellenfelének, Savoyai Jenőnek ott áll a szobra a főváros legszebb helyén, a királyi palota előtt.” Az Ujság azonban úgy tudja: „József királyi hercegnek előre volt tudomása Ballagi történelmi kritikájának irányáról, s ezt tudva jelent meg az ünnepen.” Még az ünnepség előtt kijelentette: hibás az a feltevés, hogy „mást keresne a történelemben, mint az igazságot, mert voltaképp az a tanulság igazi forrása”. Egyébként előre jelezte, „hogy egy órakor családjával együtt, családi ünnep miatt, okvetlenül távoznia kell”.