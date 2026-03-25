Ifjúságom, a zöld vadon meg a krumplis pogácsa

„Ifjúságom, e zöld vadont / szabadnak hittem és öröknek / és most könnyezve hallgatom, / a száraz ágak hogy zörögnek” – dünnyögte magában Rezeda Kázmér, csak úgy, leginkább talán azért, mert József Attilától ez volt az egyik legkedvesebb dünnyögnivalója. – Persze – tette hozzá nyomban, mert nem bírta ki, hogy ne tegye hozzá –, azért nem árt pontosítani azt a zöld vadont. Az én zöld vadonomat. Ifjúságom, e zöld vadon úgy állt össze, hogy Fészek utca, Virányos út, Zugliget, Szarvas Gábor tér, Zalai út, Táltos utca, Csörsz utca, Mészáros utca, Csaba utca 9., a Vár, no meg a Balaton…

Igen. Így pontos.

A Fészek utca volt az indulás, az első fészek, a kétszobás lakás abban a Kádár-társasházban, ahol sárga drótüveg keretezte az erkélyt. Hatéves volt Kázmér, amikor odaköltöztek a 13. szám alá, és elkezdődött minden, elkezdődött az élet, ami kijelölte a kereteket, s amelyben az Astorián túl már Mordor nyújtózkodott. Bizony, a Fészek utca, Virányos út, Zugliget, Szarvas Gábor út és Zalai út volt a Megye, ott laktak a kedves hobbitok, a Virányos úti általános iskola elsősei, a Fészek utcai csapat, a Müllerék, a Nyergesék, az Ágostonék, kik közül Gyöngyi volt a legszebb lány, aki valaha élt a földön, és a nagy zugligeti bolyongások, a libegőzés, a Szarvas Gábor téri közért, s mivel az ember aztán elsősből nyolcadikos lesz, hát megérkezik a Zalai útra, ahol Király Anikó kisszobájában először csókolódzik, és akkor tényleg minden öröknek és szabadnak és csodálatosnak tűnik.

É

s hirtelen kiderült, Anikó a legszebb lány, aki valaha élt a földön.

És soha, semmi nem csikorgott és csilingelt olyan szépen és kedvesen azóta sem, mint az 58-as villamos a Zalai út és a Libegő között.

A Táltos utca és a Csörsz utca pedig nagymamáék világa, az örök és feltétel nélküli szeretet otthona.

S mert az ember aztán nyolcadikosból gimnazista lesz, hát következett a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, az első bé osztály, a Mészáros utca, ahol egyre szabadabbnak és örökebbnek kezdett tűnni minden. Kádár Magyarországán…