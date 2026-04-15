Az elfelejtett Kennedy lány

„Egy férfi életében a siker mércéje nem a megkeresett pénz,

hanem az, hogy milyen családot nevelt fel.”

Joseph P. Kennedy



A Boston külvárosának mondható Brookline volt John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnökének szülőhelye és gyermekkori otthona. A kellemes kertvárosi ház azonban 1918-ban egy családi drámának lett helyszíne, mivel a harmadik gyermek, Rosemary születésnél baj történt. Éppen tartott a spanyolnátha-világjárvány, az orvos késett, mikor a szülés megindult, és a helyszínen lévő nővér ostoba módon arra utasította Mrs. Kennedyt, hogy tartsa összezárva a lábát, amelynek következtében az újszülött két órán át nem kapott rendesen oxigént, ami agyi sérüléshez vezetett.

Kennedy Rosemary (Rosie) a szerencsétlenül végződő szülés következtében mentális retardációban szenvedett, ami érzelmi labilitást okozott, emiatt az átlagosnál kissé hevesebb volt, nehezen tűrte a fegyelmet és lassabban tanult meg írni-olvasni. Tulajdonképpen enyhén értelmi fogyatékos volt, viszont az állapota fokozatosan romlott. Rosemaryt 11 éves korában egy értelmi fogyatékossággal élők számára fenntartott pennsylvaniai bentlakásos iskolába küldték, majd 16 évesen Elmhurstbe, a Szent Szív-kolostorba.

Itt a többi diáktól elkülönítve tanult, két apáca gondozta és egy speciális tanárnő foglalkozott vele, de olvasási, írási, helyesírási és számolási készségei a kilenc-tíz éves korúak szintjén maradtak.

Később a naplói tanulsága szerint aktív társadalmi életet élt, operába járt és társastáncra, majd miután édesapja, Joseph Patrick Kennedy 1938-ban az Egyesült Államok nagykövete lett Angliában, vitte magával mind a kilenc gyerekét. 1938-ban Rosemaryt elsőbálozóként bemutatták VI. György királynak és II. Erzsébet királynőnek a Buckingham-palotában. A húszéves nő órákig gyakorolta a királyi pukedlit, de az eseménynél megbotlott, és majdnem elesett, de sem ő, sem az egybegyűltek nem csináltak belőle nagy ügyet, a királynő még mosolygott is a jeleneten. Családjával együtt ott volt 1939-ben XII. Pius pápa koronázásán Rómában.

Joe Kennedy nem volt népszerű a brit szigetországban, mivel az angolok vereségére számított és a Hitlerrel való kiegyezést szorgalmazta.

Kétszer is kereste a lehetőségét, hogy személyesen találkozzanak. Miközben már javában folyt az angliai légi háború, Kennedy meg akarta őrizni az USA semlegességét, amivel ellentétbe került Roosevelt elnök szándékaival. Ezen nincs mit szépíteni, azonban nem szabad elfelejteni, hogy az amerikai elit egy ideig szimpátiával követte Hitler megjelenését. (Az antiszemitizmusról nem is beszélve!) Erre az is bizonyság, hogy előkerült egy fotó, amelyen a frissen megválasztott német kancellár és John Foster Dulles, a későbbi külügyminiszter látható, miközben Dulles viccet mesél Hitlernek. Amikor viszont Washingtonban rájöttek, hogy a Führer általuk nem befolyásolható, akkor rögtön elfordultak tőle. Joe Kennedy tulajdonképpen ennek a nézetnek az utolsó nyilvános képviselője volt, de vele kapcsolatban ezt mindig megemlítik, másoknál viszont soha.