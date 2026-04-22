Magyar hercegnők a középkori Európában

A kötet leginkább arra hívhatja fel a figyelmet, hogy a középkor óta a magyarság az európai kultúrkör meghatározó része.

Miklós Péter
2026. 04. 22. 5:50
Fotó: L'Harmattan Kiadó
A Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontja nagyszabású nemzetközi konferenciát rendezett 2023 őszén Sponsa mea, regina nostra. Külföldre került magyar királylányok civilizatorikus szerepe a középkori Európában címmel, amelynek anyagából a tavalyi év végén jelent meg tanulmánykötet a Magyarságkutató Intézet Kiadványai sorozat hetvenkettedik darabjaként. A Bíró Csilla, Kerékjártó Ágnes és J. Újváry Zsuzsanna által szerkesztett kötet két ciklusra osztva tizenkilenc tanulmányt tartalmaz. Az első egységben portrék és életrajzok, míg a másodikban kultusztörténeti, valamint művészettörténeti és ikonográfiai írások kaptak helyet. Kutatásmódszertani szempontból az eszmetörténet és a kulturális antropológia, illetve a művészettörténet összefüggéseire és szoros kapcsolódási pontjaira (amelyek gyökerei a középkori források színűségéből és az interdiszciplinaritás igényéből egyaránt fakadnak) mutatnak rá ezek a tanulmányok. 

Különösen érdekes az első négy dolgozat (Takács László, Pályi Gyula és Berzeviczy Klára, Rábai Krisztina, valamint Catherine Keene munkái), amelyek Skóciai Szent Margitnak (akiről évszázadokon keresztül azt feltételezték, hogy az Árpádok leszármazottja, holott „csak” Száműzött Edward angol herceg gyermekeként töltötte élete első tizenkét évét magyar földön), III. Malcolm skót uralkodó második feleségének a skót és angol történelemben betöltött szerepével, s a katolikus egyházban és a brit szigeteken megfigyelhető kultuszával foglalkoznak. Külön érdeme Takács László tanulmányának, hogy függelékében hosszú évtizedek után újra közlésre kerül magyar nyelven Skóciai Margit „vitá”-ja, azaz szentéletrajza. Ebben olvashatjuk róla férjére gyakorolt hatása és befolyása kapcsán a következőket. „Amit a királyné visszautasított, azt visszautasította a király is, és amit a királyné szeretett, az iránta való szeretetből szerette. Ezért azokat a könyveket, amelyekből a királyné imádkozni szokott, vagy amelyeket olvasott, bár nem tudott olvasni, a király is gyakran kézbe vette, nézegette és forgatta, s ha azt hallotta Margittól, hogy valamelyik könyv kedvesebb neki, mint a többi, azt ő is kedvesebbnek tartotta, megcsókolta és gyakorta magához szorította. Néha aranyművest is hívatott, majd arra utasította, hogy arannyal és drágakövekkel ékesítse a kódexet, és amikor elkészült, odaadása jeleként ő maga, a király vitte el a királynénak.”

Fotó: L'Harmattan Kiadó

Árpád-házi Szent Piroska néven szerepel a magyar hagyományban, Szent Eiréné (Irén) néven tisztelik az ortodox egyházban Szent László királyunk lányát, aki a középkori ógörög próza egyik mesterműve és a bizánci történelem egyik fontos forrása, az Alexiasz szerzőjének, Anna Komnénének a sógornője volt II. (Szép) Ióannész Komnénosz bizánci császár feleségként, s aki az élete utolsó momentumaiban – vélhetően a halálos ágyán – szerzetesi fogadalmat is tett, amelynek során az „idegen” jelentésű Xené nevet vette föl. Élete fő műve a bizánci Pantokrator-monostoregyüttes építtetése, amely a bizánci császári család temetkezési helyévé vált, de emellett szerzetesi közösségek élettere éppúgy volt, mint kórháznak és a mai fogalmaink szerinti idősek otthonának helyet adó intézmény.

A művészettörténet világába kalauzolja a kötet olvasóját például J. Újváry Zsuzsanna és Puskás Bernadett írása. Az előbbi Szent Erzsébet (a legismertebb magyar női szent) kassai emlékezetének – amely még a reformáció idején sem kopott meg – évszázadaival, az utóbbi pedig a szentéletűnek tartott magyar hercegnők krakkói kultuszának kortárs képzőművészeti emlékeivel (Puskás László képzőművész és görög katolikus pap mozaikfrízeivel) foglalkozik. A kötet túl azon, hogy új kutatási eredményeket, valamint nagyszámú eredeti forrást és szakirodalmi feldolgozást alapul vevő, kiváló szaktanulmányokat tartalmaz, leginkább arra hívhatja fel a figyelmet, hogy a középkor óta a magyarság az európai kultúrkör meghatározó része, amelynek a kötetben tárgyalt hercegnők tevékenysége által (a dinasztikus politikai törekvésektől a művelődéstörténeti tartalmakig) számos történelmi lenyomata van.

(Sponsa mea, regina nostra. Külföldre került magyar királyi hercegnők civilizatorikus szerepe a középkori Európában. Szerk. Bíró Csilla – Kerékjártó Ágnes – J. Újváry Zsuzsanna. Magyarságkutató Intézet – L’Harmattan Kiadó – Kortárs Női Reflexiók Fóruma, Budapest, 2025. 518 old.)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bánó Attila
idezojelekTisza István

Gróf Tisza István a becsületes magyarok szívében örökké él

Bánó Attila avatarja

A történelem olykor mintha ismételné önmagát. A kivételes adottságú, tizenhat éve egyhuzamban kormányzó Orbán Viktor miniszterelnök is kétfrontos harcot folytatott.

