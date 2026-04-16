könyvajánlóMexikóirodalom

Önpusztítás, bűntudat és a megváltás lehetetlensége

Malcolm Lowry a Vulkán alatt című műve nem könnyű olvasmány.

Brém-Nagy Ferenc
2026. 04. 16. 5:50
 Van-e visszaút egy elhibázott életben? Vajon mindenkinek saját külön pokol és annak bejárása rendeltetett? Meglátható-e az a pont, amikor az önpusztítás, a bűntudat, az elszalasztott lehetőségek miatti sivár önvád elindítja azt az örvényt, amely egyre erősebben húz lefelé, és egészen a teljes szétesés állapotához, a megsemmisüléshez vezet? Ha igen, az esetleges korrekció lehetőségét a környezet adhatja meg? Vagy szükséges (lenne) hozzá az ember megfeszített akarata és munkája is? Néhány felvetés, ami motoszkál az emberben a XX. század egyik legnagyobb hatású regényét, Malcolm Lowry 1947-ben megjelent, Vulkán alatt című könyvét olvasva. 

Lowry 1909-ben született az angliai Birkenheadben, egy tehetős gyapotkereskedő fiaként. Tizenöt évesen golfbajnokságot nyert, a középiskolában verseket és novellákat írt az iskolai újságba, megismerkedett a dzsesszel, megtanult ukulelén játszani, és maga is szerzett számokat. Tizenhét évesen elszegődött matróznak az S. S. Pyrrhus nevű hajóra, ahol egy év alatt szertefoszlottak a tengerészélettel kapcsolatos romantikus elképzelései. Visszatért Angliába, diplomát szerzett, és a jokohamai hajóútjának élményei alapján megírta az 1933-ban megjelent, Ultramarine című regényét. Ekkor már rabja két, egész életén át elkísérő szenvedélyének, az irodalomnak és az alkoholnak. Élt Londonban, Párizsban, New Yorkban, Hollywoodban, a mexikói Cuernavacában és Oaxacában, a kanadai Dollartonban. Gyógyszer-túladagolásban halt meg Angliában 1957-ben. 

A Vulkán alatt 1938. november 2-án, halottak napján játszódik Mexikóban, Quauhnahuac városában. 

Ez a nap a főszereplő, az alkoholista egykori brit konzul, Geoffrey Firmin életének utolsó napja. A nagyon sok önéletrajzi elemet tartalmazó regény Dante Isteni színjátékának újraértelmezése, tizenkét fejezete a nap tizenkét óráját, keresztény és apokaliptikus motívumok szerint az idő teljességét jelképezi. Mindegyik egy újabb kör a pokol mélyére vezető úton, egy újabb lépcsőfoka a fizikai és szellemi leépülésének. Geoffrey Firminnek két társa van ezen az úton. Az egyik a felesége, Yvonne, aki megromlott kapcsolatuk ellenére az újrakezdésre készen visszatér hozzá. A másik a féltestvére Hugh, a költő és zenész, aki részt akar venni a spanyol polgárháborúban harcoló nemzetközi brigádokban, de tétova idealizmusa végül semmivé lesz. A feleség és a féltestvér nemcsak emberi alakok, szimbolikusak is: Yvonne a szereteté és a lehetséges megváltásé, míg Hugh a lelkiismeret, az ifjúság és a cselekvés lehetőségét képviseli. A regény végén mindkettőjük sorsa tragikusan alakul, ahogyan Firminé is: az ő halálát egy félreértés okozza, a falusiak kémnek nézik és megölik, ami azt sugallja, az ember pusztulása a véletlen műve, nincs benne sem tragikus nagyság, sem isteni igazságtétel. 

A Vulkán alatt nem egy könnyű olvasmány, sűrű, fragmentált szöveg, sok és sokféle utalással. Belső monológjai nemcsak gondolatokat, de látomásokat is közvetítenek, ahogyan a delíriumba merülő tudatban kimozdul a helyéről, szétesik és árnyakkal telik meg a világ. De aki veszi a fáradtságot, hogy elmerüljön benne, az a modern ember spirituális ürességének, az ebből fakadó megroppanásnak és a tehetetlen sodródásnak a mélyére szállhat. Oda, ahol a létezés legfontosabb kérdései lakoznak. Lowry regénye fontos mű, hatását nemcsak olyan írók műveiben találjuk meg, mint Don DeLillo, Thomas Pynchon vagy Carlos Fuentes, hanem az orosz Venyegyikt Jerofejev vagy éppen Hajnóczy Péter munkásságában. 

(Malcolm Lowry: Vulkán alatt. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973, 442 oldal. Fordította: Göncz Árpád) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

