Újra Ruszton – Rezeda Kázmér utazásai

De 2014 decemberében kétségkívül úgy tűnt, Ruszton nem csupán a disznósajt, de a normalitás és az életöröm is levitál, sőt esetleg megtörténik az ascensio is. És pontosan ezért határozták el ők négyen, hogy ismét kimennek Rusztra a karácsonyi vásárra. Oborzil volt megbízva a szervezéssel. És Oborzil megszervezte. Ők négyen pedig meg is érkeztek annak rendje és módja szerint. Kicsit csodálkoztak, hogy azonnal találtak parkolóhelyet, de ekkor még nem tűnt fel nekik semmi. Leparkoltak, közvetlenül az immár 487 esztendős Boutique Hotel Bürgerhaus előtt, majd Oborzil közölte, olyan éhes, hogy minden különösebb nehézség nélkül megenne egy Brontosaurus sztéket.

– Menjünk, ebédeljünk meg a Buschenschankban. Valami könnyűt. Esetleg egy disznósajtot, aztán majd meglátjuk.

S mentek.

Ám a Buschenschank be volt zárva, ajtaján a felirat arról tájékoztatta őket, hogy négykor nyitnak. De addig nem bírták volna ki, úgyhogy Oborzil – akiről addig mit sem sejtettek – azt javasolta, menjenek át a főtérre, ott van az a jó kis borozó, ahol enni is adnak. Átmentek. De a borozó is be volt zárva. És akkor vették észre először: minden be volt zárva, az összes kis bódé, és rajtuk kívül egyetlen teremtett lélek sem volt sehol. Csak a köd köhögött és sántikált az üres főtéren át, a bezárkózott fabódék között, a feldíszített karácsonyfa pedig azon töprengett, hogyan ölje meg magát.

– Ezt a várost fölfalták a zombik – jelentette ki Rezeda Kázmér, és úgy tűnt, ebben a megállapításban nem volt semmi túlzás.

És akkor, a sántikáló és köhögő köd köpönyege alól előbújt egy lélek. Egy élő lélek. Gyerek volt még, és egy kutyát sétáltatott. Leültek az üres tér sarkán, és nézték a semmit.

– Gyorsan kérdezzük meg, tudunk-e enni valahol! – javasolta Kázmér, de azután elbizonytalanodtak, hogy esetleg a gyerek és a kutya is zombi már, és ha közelednek, leharapja a fejüket, vagy ami még rosszabb, csak megharapja őket, kóstol a vérükből, s akkor ők is zombivá válnak, itt fognak bolyongani, véletlenül erre tévedő turistákat esznek majd, és hallgatják Oborzil óbébi történeteit az idők végezetéig. Végül nem történt semmi ilyesmi, és kisvártatva ott ültek az Öreg Városkapuhoz címzett vendéglőben, lent, a főtér szélén, meglepő módon az öreg városkapu tövében, és kikértek egy snapszot meg egy pohár sört a nagy ijedtségre. A pincér magyar volt, kedves és figyelmes.