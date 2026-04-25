Újra Ruszton – Rezeda Kázmér utazásai

Megjött. Már küllemre sem volt olyan, mint mondjuk Ózdon, a Hétes-telepen egy jobban sikerült szelet. Inkább színhús cafatkák érkeztek, aszpikban, egy hibátlan, kerek szelet formájában, s valamiféle enyhe ecetben állt az a szelet, a tányéron gazdagon rukkola s egyéb zöldség, szóval, mondjuk úgy, hogy marinált disznósajt érkezett sok salátával. És vajpuha volt és kellemes, földöntúlian vagy inkább disznósajton túlian finom – és akkor megtörtént. A disznósajt apoteózisa ott ment végbe előttük, megtörtént a karácsonyi csoda, halkan mormogott és csámcsogott, furmintot küldtek Rezeda Kázmérék a csoda után, osztrák furmintot, labanc furmintot, schwarzgelb furmintot, és az is nagyon jó volt.
Hiába no, ahol 486 éve állnak udvarházak, ugyanazok tulajdonában, ott bármi megtörténhet. A disznósajttal is. Sőt még az is, hogy elkezdik tisztelni azokat, akiknek tulajdonképpen mindent köszönhetnek.”
Hát így történt. És sok minden nem változott azóta. Legfeljebb annyi, hogy szállásuk, az Art Boutique Hotel Bürgerhaus immár 487 éves lett, és az ilyen kor már megérdemli, hogy esztendőként tiszteljük. S persze volt még egy apró változás.
Amikor egy évvel ezelőtt itt jártak, a karácsonyi vásáron, hétvégén érkeztek, szombaton, és Ruszt nyüzsgött, hullámzott a nép az utcán, Ruszt minden lakosára jutott vagy öt turista, így a kétezres városka hirtelen tízezresre nőtt, ami New Yorkhoz képest még mindig elég kicsi, de például Óbébhez, Oborzil legkedvesebb helyéhez képest egyenesen metropolis. És nyitva volt minden, a főtéri kis karácsonyi bódéknál sorba álltak a népek, ettek, ittak, fogyott a bor, a lángos, a kandírozott gyümölcs, a sült hús, fogytak a buta kis ajándéktárgyak, no és ne feledkezzünk meg a snapszokról és a sörről.
Egyszóval Ruszt fürdött a karácsonyi vásárban, a sokaságban, az életörömben és a sok feleslegességben, amelyek nélkül lehet ugyan élni, de minek? Bár, lássuk be, ez a megállapítás kizárólag boldog békeidőkben értelmezhető. A boldog békeidőket pedig a normalitás apoteózisa szüli, ami viszont ritkább, mint a disznósajt apoteózisa, legalábbis a Homo sapiens nevű faj históriájában.
