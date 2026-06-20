Stratégiai szövetséges a Föld túloldalán

– Az előző kormány által meghirdetett keleti nyitás sikeres volt az önök szempontjából?

– A Koreával való együttműködés tekintetében egyértelműen igen a válaszom. Különösen emlékezetes, hogy a korábban említett, 2021-es elnöki látogatás során emeltük a viszonyt stratégiai partnerségre, akkor épp én voltam a nagykövet Budapesten.

– Milyen gazdasági lépésekkel lenne elégedett a jövőben?

– Korea számára Magyarország nemcsak egy befektetési célország, de hosszú távú partner is Európában. Szeretném, ha a gazdasági kapcsolataink erősödnének. Nyilván a gazdasági viszony fontos marad a kapcsolatban, de előrelépési lehetőségek vannak a kutatás-fejlesztésben, a mesterséges intelligencia területén, a digitális technológiában, a biotechnológiában, a zöldenergiában vagy a közlekedés jövőjében. Remélem, hogy a koreai és a magyar egyetemek, kutatóintézetek, fejlesztő cégek többet tudnak majd együtt dolgozni. Az innovatív környezetek kialakítása magasabb értékű munkahelyeket teremt és előmozdítja a fenntartható fejlődést mindkét ország számára. Folytatni kell a magyar partnerek integrációját a nemzetközi hálózatokba, ugyanis a koreai cégek sikerei nem csak nekik jelent lehetőséget, de a helyi partnereknek is.

– Bár a távolság Korea és Magyarország között valóban tekintélyes, a kapcsolataink mégis nagyon szorosak. Mi lehet ennek az oka ön szerint?

– Számos hasonlóság van Korea és Magyarország között. Mindkét nemzet megőrizte identitását a történelem viharai közepette, a családi értékekre és az oktatásra koncentrált, de említhető, hogy a gasztronómiában is sok hasonló alapanyagot használunk és konyhai tradícióink is hasonlítanak. Bár manapság a koreai kultúra világszerte népszerű, meg kell említenünk, hogy az egyik első ország, amelyben a koreai hullám jelentős nyomot hagyott, az Magyarország volt. Mondhatjuk, hogy a korai lelkesedés Magyarországon Korea iránt a kölcsönös megértésre és egymás tiszteletére vezethető vissza. A közelség másik oka lehet, hogy mindkét nép bizonyította, képes kemény munkával, az oktatás útján, a nemzetközi piacok felé való nyitottsággal átalakítani a gazdasági szerkezetét. Bár más a történelmünk és a kultúránk, Korea és Magyarország is bizonyította, nincs szükség hatalmas nyersanyagkincsre a gazdasági sikerhez. Az emberi tehetség, a technológiai innováció, a nemzetközi kapcsolatrendszer ugyanúgy lehet a növekedés motorja. Ez a közös gazdaságfilozófia képezi az együttműködés alapját. A koreai cégek megbízható, hosszú távú partnereket látnak a magyarokban, a magyarok pedig szívesen látták a koreai befektetéseket, amelyek segítik az ipari versenyképességüket és céljukat, hogy Euró­pa gyártási és fejlesztési csomópontja legyen.