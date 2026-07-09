A texasi Caligula



Johnson politikai pályafutását nemcsak a korrupció fonta körbe, hanem a rejtélyes gyilkosságok is, amelyek az ő érdekében történtek. Johnson politikai felemelkedését texasi olajemberek pénzelték, ugyanakkor saját üzleti tevékenységet folytatott, amelynek egészen meglepő mellékágai voltak. Johnson bérgyilkosaként tartják számon Malcolm Wallace-t, aki 1951-ben megölt egy embert, akit a felesége szeretőjének tartott, ekkor óvadék ellenében szabadon bocsátották. Ennél súlyosabb volt, hogy Wallace 1961-ben hat lövéssel megölte Henry Marshallt, a mezőgazdasági minisztérium felügyelőjét, aki Johnson üzlettársának, Billy Sol Estesnek gyanús ügyleteit vizsgálta. Az esküdtszék Wallace-t halálra ítélte, de a bíró öt évre mérsékelte a büntetést, majd még aznap felmentették és szabadon távozhatott.



Ezt követően még további gyilkosságokban gyanúsították meg, de mindig megúszta.

Estes 1984-ben fedte föl a valódi összefüggéseket, amikor elmondta, hogy 1961-ben találkoztak ők hárman, amikor Johnson azt mondta Wallace-nak: „Szabadulj meg tőle!”, mármint Marshalltól. Estest 1963 márciusában bűnösnek találták csalásban, és tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. Külön érdekesség, hogy Wallace ujjlenyomatait 1992-ben azonosnak találták a korábban a texasi tankkönyvraktár hatodik emeletén levő dobozon talált ujjlenyomattal, és legalább hat szemtanú azonosította. Ezek miatt Roger ­Stone merényletkutató, a 2013-as könyvében Wallace-t „Lyndon Johnson személyes bérgyilkosának” nevezte. Wallace-t 1971-ben a „texasi módszerrel” ölték meg, benzingőzt vezettek a kocsijába, elájult, és egy egyenes úton nekiment egy hídpillérnek. Wallace több pénzt akart kizsarolni Johnsontól a hallgatásáért.

Lyndon B. Johnson eskütétele az elnöki különgépen. Fotó: AFP/ANN RONAN PICTURE LIBRARY



Johnson indulni akart az 1960-as elnökválasztáson, de rá kellett jönnie, hogy Kennedyvel szemben nincs esélye, és hogy végképp ki ne essen a nagypolitikából, elfogadta az alelnöki jelölést. Johnson szerencséje ’63-ra elfogyni látszott, mert nem tudta megakadályozni Kennedy elnök azon bejelentését, miszerint adóreform részeként csökkenteni fogja az olajkimerülési kvótát, ami az olaj áfa-visszatérítésének csökkentését jelentette 27,5 százalékról 15-re, ami háromszázmillió dollár kiesést okozott volna az olajiparnak. Az olajkimerülési visszajuttatás valójában az államnak okozott veszteséget, de az olajbárók mégis fenn tudták tartani az olyan megvesztegetett politikusok által, mint Johnson. Az olajkimerülési adókedvezmény Johnson elnöksége alatt nem volt napirenden, és majd csak Nixon fogja 22 százalékra csökkenteni a visszatérítést.