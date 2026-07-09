A könnyfacsaró Toy Story-sztori: játékháborútól a szülővé válásig

Ha az első rész a felhőtlen gyerekkorba bemasírozó örök változásról szólt, a folytatás maga a serdülőkor, még nagyobb tétekkel, amiben a világ megmentésére kész csillagharcos helyett – mintha csak az első rész inverzét néznénk – Woodyt kellett észhez téríteni: kit érdekel, hogy Andy felnő egyszer és nem játszik többé olyan intenzitással, ha most még itt van? Woody döntését nehezítette a tény, hogy megismerkedett a tehenészlány Jessie-vel, aki már átélte a fölöslegessé válás fájdalmát (és azóta egy dobozban porosodik), másrészt kiderült, hogy Woody egy japán múzeumban híres is lehetne, a hírnév pedig az örökkévalóságnak szól.
A Pixar természetesen ebben az Akhilleusz-dilemmában is a klasszikus értékek mellett tette le a voksát, de mindezek mellett a második részben fellebbentett kérdést – „Hogyan tovább, ha már nem kellünk senkinek?” – igazán csak a záróakkordban érezhette minden szereplő a saját bőrén.
A 2010-ben bemutatott harmadik rész kevesebb újat hozott. Ebben is volt rengeteg szökés, popkulturális utalás, dilis Buzz vagy műanyagból faragott ellenség, csupa olyan elem, ami azóta is a franchise védjegye, de érzelmileg sokkal mélyebb, nehezebb húrokat pengetett azzal, hogy Buzz és Woody civódása helyett még inkább a játékok gazdájukhoz, Andyhez való viszonya került előtérbe – miközben ez a rész játszott el a leginkább a paródia műfajával is: a Toy Story 3. egymás után idézi meg a romantikus limonádék, a melodráma, a börtönfilm és a noir műfaji elemeit. Andy itt már maga mögött hagyta gyerekkori játszótársait, s a funkciójukat vesztett figurák csak ekkor szembesültek igazán az élet nagy kérdéseivel, mindenekelőtt az elmúlás elkerülhetetlenségével, amit gyerekként még nem is lehet felfogni. Andyvel együtt az Y generáció is öregedett tíz évet, és amikor a befejezésben Andy a lemondás nehéz döntésére kényszerül, joggal csöppenthet el mindenki egy apró könnycseppet a szeme sarkából.
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