Négy különleges tipp, ha nincs ötlete a karácsonyi menühöz

A karácsonyi menüsor megtervezése sokak számára feladja a leckét. Szerencsére rengeteg ötlet közül válogathatunk.

Íme néhány kivételes recept azoknak, akik idén különleges ünnepi fogással szeretnék lenyűgözni a családot.

Hal ételek extrákkal

A halevés hagyományörző része a karácsonynak. A klasszikus halászlé mellett kipróbálhatunk újításokat is. Reggelire elkészíthetjük a lazacos quiche receptjét, főételnek pedig kitűnő választás a rántott ponty céklás gerslivel, amit a mák és a kéksajt kombinációja tesz ellenállhatatlanná. A pikáns ízek szerelmesei a narancsos lazacot is kedvelni fogják, amit roppanósra főtt spárgával és fehérboros snidlinges öntettel tálalhatunk. Akik rutinosabban mozognak a konyhában, azok a spenótos lazac wellingtont is elkészíthetik. Ezek az ételek nem csak finomak, hanem rettentően mutatósak is.