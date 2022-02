Kivételes szobrot kérnek vissza az olaszok egy amerikai múzeumtól

A nagy görög szobrász, Polükleitosz Dorüphorosz (Dárdavivő) című művének illegális ásatásból származó római kori márványmásolatát az 1970-es évek közepén csempészték ki Olaszországból, egy ideig a müncheni Glyptothek múzeumban volt kiállítva „Stabiae-i Dorüphorosz” néven, több mint harminc éve pedig a Minneapolis Institute of Arts (MIA) múzeumban látható.

A dél-olaszországi Torre Annunziata ügyészsége azután kérelmezte hivatalosan is a „kivételes történelmi és művészeti értékű” szobor visszaszolgáltatását az Egyesült Államoktól.Az olasz hatóságoknak sikerült pontosan feltérképezniük a külföldre csempészett műalkotás útját, és bizonyítaniuk, hogy a MIA-ban kiállított szobor azonos a Stabiae ókori romvárosban a 70-es években illegálisan kiásott művel. Pompejihez és Herculaneumhoz hasonlóan a Vezúv 79-es kitörése Stabiae (a mai Castellamare di Stabia) jelentős részét is vastag hamuval borította be.