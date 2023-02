Az oroszlánfókák között is iszonyatos pusztítást végzett a madárinfluenza

A súlyosan fertőző H5N1 vírus okozta betegség miatt elhullott madarakat az ország nyolc védett partszakaszán találták a vadőrök, az 585 elpusztult oroszlánfókát pedig hét védett tengeri élőhelyen számolták össze – közölte a természetvédelmi területekért felelős országos szolgálat (SERNANP).

Az elhullott madarak között pelikánok, több sirályfaj példányai és pingvinek is voltak.

A laboratóriumi vizsgálatok az elpusztult oroszlánfókákban is kimutatták a H5N1 vírus jelenlétét, ami miatt a hatóságok fokozott biológiai készültségi protokollt vezettek be. A perui erdészeti és vadvédelmi szolgálat (SERFOR) figyelmeztette a lakosságot, hogy ők és háziállataik is kerüljék a tengerparton az oroszlánfókákat vagy tengeri madarakat.

Tavaly decemberben a perui hatóságok 37 ezer madarat öltek le egy csirkefarmon a madárinfluenza miatt, hogy megelőzzék a járvány átterjedését a vadonélő állatokra. Ezt megelőzően – miután három H5N1 vírussal fertőzött pelikánt találtak – 180 napos egészségügyi készültséget rendeltek el az országban.

Az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hivatal (SENASA) szerint a madárinfluenzát Észak-Amerikából érkezett költöző madarak hurcolták be magukkal.

2021 vége óta Európában is küzdenek a madárinfluenzával, de Észak- és Dél-Amerikában is súlyos járványok pusztítanak. Azonban ritkán fordul elő, hogy a madárinfluenza emlősökre is átterjed. A közelmúltban viszont Nagy-Britanniában fertőzött rókát, Franciaországban fertőzött macskát, Montanában pedig fertőzött grizzlyt találtak. Vélhetően úgy betegedtek meg, hogy fertőzött madarat ettek.

A halálos kór hazánkat sem kíméli. A Magyar Nemzet írt róla, hogy madárinfluenzában pusztultak el azok a hattyúk, amelyeket a szilveszteri-újévi hétvégén Sárospatak mellett találtak a Berek-holtágon. A Sóstói András nyugalmazott sárospataki pedagógus, természetjáró és fotós 15 hattyútetemet számolt meg, miközben körbejárta a holtágat, de közlése alapján mellettük több szárnyas is láthatóan betegnek tűnt.

Ez az eset is azt bizonyítja, hogy a vírus vadon élő madarakban is jelen van, így kiemelt fontosságú a baromfitelepeken a vadmadarak elleni védekezés.

Borítókép: Halat kap egy oroszlánfóka a szkopjei állatkertben 2020. július 30-án (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)