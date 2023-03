Augusztusban több világsztár slágereire is bulizhatunk Szegeden

A korábban bejelentett Timmy Trumpet és Lukas Graham mellett Rita Ora és Alok is fellép az 55. születésnapját ünneplő Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 23. és 26. között – tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t.

A közleményben kiemelték:

Rita Ora, a fergeteges hangulatú koncertjeiről ismert angol popsztár először lép színpadra Magyarországon.

Legújabb dalát, a You Only Love Me-t egy hónap alatt már négymillió alkalommal nézték meg a YouTube-on, és hamarosan egy új lemezt is kiad – ismertették a szervezők.

Alok a világ legjobb lemezlovasait sorba állító DJ Mag listáján a 4. helyen szerepel. Az egyik leghíresebb brazil előadóművésznek 70 millió követője van a közösségi médiában – írták a közleményben.

A szervezők ismertették, hogy a világsztárok mellett megérkeztek a legnagyobb hazai előadók is, amelyek között ott van

Azahriah,

Beton.Hofi,

BSW,

ByeAlex és a Slepp,

Carson Coma,

Curtis,

Dzsúdló,

Follow The Flow,

Halott Pénz,

Honeybeast,

Krúbi,

Majka,

Manuel,

Margaret Island,

Necc party,

Pogány Induló,

Punnany Massif,

Quimby,

T.Danny,

Tits Gang,

Valmar

és a Wellhello.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy már napijegyek is kaphatók a fesztiválra. Minden további információ a www.szin.org weboldalon található.