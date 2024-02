Egyre több a szifiliszes eset a világon

Több mint harmincféle baktérium-, vírus-, illetve parazitaeredetű fertőzéses megbetegedés terjedhet nemi érintkezés útján. A szifilisz a Treponema pallidum nevű baktérium okozta fertőzés, amely nemi úton vagy a szifiliszes bőr­elváltozásokkal való közvetlen érintkezés útján terjed. A fertőzés ritkábban vérrel, például a drogfogyasztás során mással közösen használt tűn keresztül is elkapható. A szifilisz kezelés nélkül a betegek nagy részében életveszélyes, vissza nem fordítható szövődményeket okoz (vakság, bénulások), illetve hosszú távú idegrendszeri, szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet.

A szifiliszt okozó kórokozó az Újvilágból származik. Feltételezések szerint a kontinens trópusi éghajlatú részéből a sokkal hidegebb és szárazabb Európába kerülő kórokozó „akklimatizálódott”, nemi úton terjedő mikrobává vált. (A korábbi európai változata nem feltétlenül halálos, hosszú ­ideig túlélhető betegséget okozott és nem szexuális úton terjedt.)

Az első vérbajjárvány 1495-ben tört ki Nápoly francia megszállásának idején. Mivel a fertőzést a hazatérő francia katonák terjesztették, kezdetben „francia kórként”, később vérbaj néven is emlegették, ami a mai napig fennmaradt. A szifilisz szó először 1530-ban bukkant fel, Girolamo Fracastoro olasz orvos és költő versének címeként – a költemény a betegség itáliai pusztítását írta le.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) tavaly decemberben adta ki legfrissebb jelentését. A 2021-ig szóló adatok szerint az addig jelentősen csökkenő esetszámok a koronavírus-járvány után emelkedésnek indultak. A szifiliszt 2021-ben több mint 25 ezren kapták el az Európai Unióban. Magyarországon 2018-tól mintegy negyven százalékkal több ilyen megbetegedés volt. (Más nemi betegségeknél nincs ilyen kiugrás.) Idén januárban az amerikai Centers for Disease Control and Prevent (CDC) arról számolt be, hogy 2022-ben több mint 203 ezer szifiliszes esetet találtak az Egyesült Államokban, ami csaknem a duplája a 2018-as értéknek. A járvány a CDC szerint nem mutatja a lassulás jeleit.

– Tizenöt vagy húsz évvel ezelőtt azt hittük, hogy a szifilisz megszüntetésének küszöbén állunk - mondta a BBC-nek Leandro Mena, a CDC szexuális úton terjedő betegségek megelőzésével foglalkozó részlegének igazgatója. Nem ez történt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 2020-ban 7,1 millió új szifiliszes eset volt világszerte. Az Egyesült Királyságban a megbetegedések 1948 óta a legmagasabb szintet érték el: az új esetek száma 8,4 százalékkal nőtt 2020-ról 2021-re.

– Amikor 2005-ben elkezdtem a szexuális egészségügyi ápolást, meglehetősen ritka volt az elsődleges szifilisz még egy városközponti klinikán is – mondta a brit portálnak Jodie Crossman brit szakértő. Most a legtöbb városi klinikán naponta legalább két-három beteg jár kezelésre.

Isaac Bogoch, a Torontói Egyetem fertőző betegségek klinikusa és kutatója szerint az esetek számának emelkedése a világ több országában megfigyelhető. Ez nagyon aggasztó, mert a szifilisz általában könnyen kezelhető, és a kezelés széles körben elérhető. (A penicillin adagolása a fertőzés kezelésének leghatékonyabb módja.) Az elmúlt évtizedekben a legtöbb eset homo- és biszexuális férfiak körében fordult elő, a világ egyes részein azonban csökken a szifiliszes esetek száma a férfiak körében. Ugyanakkor világszerte nőtt a fertőzött nők aránya, ami a veleszületett szifilisz magasabb arányához vezetett. (A szifilisz terhesség alatti átvitele a születendő gyermekre pusztító következményekkel járhat, beleértve a vetélést, a halvaszületést, a koraszülést, az alacsony születési súlyt és a csecsemő halálát röviddel a születés után.)

Az USA-ban a veleszületett szifiliszes esetek száma 2020-ban három és félszer magasabb volt 2016-hoz képest, és 2021-ben tovább emelkedett, ami 220 halvaszületést és csecsemőhalálozást eredményezett. A legtöbb esetet az afroamerikai és spanyol nők köré­ben tapasztalják. Egy brazíliai tanulmány összefüggést talált az alacsony iskolai végzettségű fekete nők és a veleszületett szifilisz magasabb aránya között. A jelenséget azzal magyarázták, hogy az érintett nők sok esetben nehezen jutnak hozzá megfelelő terhesgondozáshoz, amely lehetővé tenné a szifilisz szűrését.

A szexuális gyakorlat változása az a terület, amelyet japán kutatók vizsgáltak a társkereső alkalmazások és a szifiliszes esetek közötti kapcsolatok vizsgálatakor. Arra a következtetésre jutottak, hogy a társkereső alkalmazások használata jelentősen összefügg a szifilisz előfordulásával, ami összefüggésbe hozható a védekezés nélküli alkalmi szex nagyobb számával. A legtöbb egészségügyi tisztviselő számára egyértelmű a szifilisz kezelésének útja: a penicillin továbbra is a legjobb az antibiotikum-rezisztencia növekvő előfordulása ellenére. Sokkal nagyobb szerepe lenne azonban a tesztelésnek, a biztonságos szex népszerűsítésének.

A betegség terjedésére nincs egyetlen magyarázat. Nincs határozott bizonyíték például arra, hogy a most fertőző törzsek virulensebbek lettek. Az antibiotikum-rezisztencia sem magyarázza a kiugrást. A legtöbb igazság abban lehet, hogy az emberek kevésbé óvatosak. A betegségről sokan azt hiszik, megszűnt, ezért felelőtlen kalandokba bocsátkoznak.

Tünetek három stádiumban

A betegség első tünetei a fertőzést követően leghamarabb három hét múlva jelentkeznek. Általában vörös, fájdalmatlan, tömötten kiemelkedő bőrelváltozás jelenik meg, amely szövetkeményedéssé, illetve kemény fekéllyé alakul. A fekély hegesedve gyógyul hat hét alatt. Az Egészségvonal.gov.hu portálon olvasható tájékoztatás szerint az elváltozást a környéki nyirokcsomók egy- vagy kétoldali fájdalmatlan megnagyobbodása kísérheti.

A fertőzéstől számított hét-tíz hét múlva – ez a második stádium – testszerte nem viszkető bőrkiütés, illetve a nemi szervek környékén szemölcsszerű elváltozás alakul ki, amelyek fertőzők. A haj foltosan hullhat, étvágytalanság, hányinger, fáradtság, láz, torokfájás és vérszegénység jelentkezhet. Ebben a szakaszban gyakran alakul ki szájfekély, szemgyulladás, vesegyulladás és májgyulladás. Testszerte megnagyobbodott nyirokcsomók észlelhetők. A tünetek általában hat hónapig tartanak, majd elmúlnak. A második stádiumot követően a betegség átmenetileg tünetmentessé válik.

A fertőzéstől számított 3–12 évvel később – ez a harmadik stádium – lassan növekvő csomók jelennek meg főként a lábszáron, a törzsön, az arcon és a fejbőrön. Ezek az elváltozások a csontokat is elérhetik, áthatoló, főként éjszaka jelentkező fájdalommal kísérten. A késői szifilisz a szív- és érrendszert, illetve az idegrendszert is megtámadhatja.

Borítókép: A treponema pallidum baktérium által okozott fertőzés kimutatása vérteszttel. Milliókat érint a betegség (Fotó: Europress/AFP)