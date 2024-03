Ilyen most Bud Spencer római sírja – egy magyar rajongó rótta le kegyeletét + galéria

Bud Spencer 2016. június 27-én hunyt el Rómában. Ott, a veranói temetőben helyezték örök nyugalomra. A sírját azonban nem könnyű megtalálni: a temető bejáratától távolabb esik, ráadásul a kriptán a felesége, Maria Amato családjának neve van feltüntetve. Az olasz színész végső nyughelyét minden évben számos rajongó keresi fel. Nemrégiben egy magyar rajongó, Vass Péter Bexter is ellátogatott a sírhoz, és lapunknak elmesélte, hogy milyen állapotban van most a nyughely, és mások is „elzarándokoltak-e” oda?

– A római út előtti napokban derült ki számomra, hogy a Mester végső nyughelye is a városban van. Mivel én és testvéreim a filmjein nőttünk fel, számomra olyan, mintha egy kedves családtag lenne. A filmjeik Terence Hill-lel mindig a barátságról vagy testvéri szeretetről szóltak. A történetekben voltak ellentétek, de a közös célért mindig összefogtak. Példamutató volt – magyarázta, miért érezte fontosnak, hogy római nyaralása során a temetőbe is ellátogasson. Elmondása szerint a sír megtalálásához nagy segítségére volt a Google, ugyanis pontos koordinátákkal szolgált.

– Nagyon sok zarándok ereklye van elhelyezve, köztük több közös kép Terence Hill-lel. De ami a szívem melengette, az a nagy magyar zászló volt

– festette le az egyébként egyszerű családi kriptát.