Tombol a román történelemhamisítás Nagyváradon

Ám van egy sokkal bosszantóbb, a történelemhamisítást alapjaiban kimerítő olyan eleme is ennek a több sebből vérző tervnek, amelyet a Krónika nem is említ. A Bihon.ro portál közölt olyan képrészletet a kreatív anyagból, amelyen román nyelven írt levél látható „Kálmán Rimanóczy”-nak címezve. A levélpapíron régi, román királyságbeli bélyeg feszít, formája alapján vélhetően 1908-as kiadás. És most meg lehet kapaszkodni, mert a gyaníthatóan ugyanakkorra datált bélyegzőn ez olvasható: Poșta Română – Oradea. Azaz: Román Posta – Nagyvárad. Ez viszont vérlázító. Nagyvárad első világháborús román megszállásáig semmilyen formában nem jelenhetett meg ilyen bélyegző postai küldeményen, hiszen a város 1908 táján még Magyarország, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia része volt – írja a cikkében Balázs D. Attila.

A történelemhamisítások kivédésére kiváló támpontot jelentenek a régi képes levelezőlapok, amelyek nemcsak képes oldalukkal, de sokatmondó hátlapjukkal is pajzsként működnek. Mert rajtuk nemcsak a magyar feliratok hirdetik a történelmi igazságot, de a magyar szent koronás bélyegzők és a turulos bélyegek is.

MCC Magyar Összetartozás Intézete Látkép című sorozatának harmadik része számos érdekességet tartogat az olvasóknak.

A teljes cikket itt olvashatják el.

Borítókép: A Szent László téri Kováts-ház épületének tűzfalát borítaná a történelemhamisító graffiti. A háttérben ifj. Rimanóczy Kálmán főműve, a nagyváradi Városháza (Forrás: A szerző magángyűjteménye)