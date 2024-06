Kidobók kenték falra A Gyűrűk Ura hőbörgő sztárját + videó

A biztonsági őröknek kellett kidobni egy liverpooli bárból Sean Beant – adta hírül a The Daily Mail. A brit bulvárlap egy rövid videót is közölt, amin az látható, ahogy a 65 esztendős angol színészt nyakánál megragadva felkenik a falra, és ráordítanak, hogy nyugodjon meg.

A Gyűrűk Urából is ismert sztár helyszíni beszámolók szerint azzal dühítette fel a biztonsági őröket, hogy többszöri felszólítás ellenére se sem volt abbahagyni az elektromos cigaretta szívását.

Szemtanúk elmondása alapján a színész meglehetősen durván viselkedett, azzal vágott vissza, hogy azt csinál, amit akar. A kidobók ezt nem így gondolták: a földre teperték, majd egyszerűen kivágták a kocsmából.

A The Daily Mail emlékeztetett rá, hogy nem ez volt az egyik legismertebb angol színész első balhéja. Például már 2011-ben is verekedésbe keveredett egy modell miatt, akkor a karján megkéselték és az arcát is megütötték. Ám ő ahelyett, hogy kórházba ment volna, visszatért a bárba, ahol elsősegélyt kapott, majd rendelt még egy italt.