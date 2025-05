Meglepő tény derült ki: a fagyasztott zöldség vitamindúsabb!

Egy brit kutatóintézet megállapította, hogy a fagyasztott zöldségek több tápanyagot tartalmaznak, mint a szupermarketekben frissként árultak.

A zöldségek leszedésétől akár két hét is eltelhet - Fotó: Mindmegette

A zöldségek leszedésétől akár két hét is eltelhet, míg a vásárlók kosaraiba kerülnek a nagy élelmiszer-áruházakban, ennek következtében pedig akár tápanyagtartalmuk 45 százalékát is elveszíthetik – állítják brit kutatók. A vásárlók 80 százaléka úgy véli, a szupermarketekben kapható zöldségek nem idősebbek négynaposnál, pedig akár kilencnaposak is lehetnek, mire az üzletekbe kerülnek, és több napig tartjuk otthon is őket, mire a fazékba kerülnek.

A vitamin- és tápanyagveszteséget vizsgáló kutatást a brit Élelmiszerkutató Intézet végezte a fagyasztott élelmiszereket forgalmazó Birds Eye cég megbízásából.

A sheffieldi Hallam Egyetem Élelmiszerfejlesztési Központjának korábbi kutatásából szintén az derül ki, hogy a fagyasztott zöldségek nem rosszabbak a frissebbeknél.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)