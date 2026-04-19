Ez a fűszer teszi rendkívül ízletessé a rántottát

Ha szeretnénk egy egyszerű reggelit különlegessé varázsolni, elég egyetlen jól megválasztott fűszer. A rántotta kurkumával készítve nemcsak látványosabb, hanem ízletesebb is lesz, ráadásul extra egészségügyi előnyökkel is gazdagodik - olvasható a Mindmegette cikkében.
Sokan automatikusan a sóhoz és a borshoz nyúlnak, ha tojásételeket készítenek, pedig érdemes egy kicsit kísérletezni. A rántotta remek alap arra, hogy új ízeket próbáljunk ki, és pontosan ezt ajánlja Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója is: szerinte a kurkuma az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy feldobjuk ezt a klasszikus fogást.
Miért tegyünk kurkumát a rántottába?
A kurkuma különleges, enyhén földes és finoman borsos ízével új szintre emeli a rántottát. Bár friss formában is használható, a szárított változat sokkal praktikusabb, és kiegyensúlyozottabb ízt ad a tojásnak. A leglátványosabb változás azonban a szín: a kurkuma gyönyörű, aranyló árnyalatot kölcsönöz az ételnek, amitől a rántotta szinte ragyog a tányéron. Nem véletlen, hogy egyre többen használják ezt a fűszert reggeli fogásokhoz is. Ráadásul a kurkuma ismert gyulladáscsökkentő hatásáról, támogathatja az ízületek és a szív egészségét, sőt egyes kutatások szerint az anyagcserére is pozitív hatással lehet.
