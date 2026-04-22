Mutatjuk, hogy marad napokig friss és finom az eper

Mindegy, hogy vásárolja vagy saját maga szedi, az epernek egyetlen hatalmas hátránya van: pár nap alatt plöttyedt lesz vagy bepenészedik. Ennek elkerülésére van egy remek megoldás.

Az eper igazi nyári kedvenc – édes, lédús, egyszerűen isteni! Egyetlen baja van: villámgyorsan megromlik. Ha ön is járt már úgy, hogy a frissen vásárolt eper két nap múlva már penészes lett, akkor van egy jó hírünk: egy szuper egyszerű trükkel akár egy hétig is frissen tartható!

Így tárolja az epret helyesen – lépésről lépésre:

1. Alapos mosás – de nem mindegy, hogyan!

Ne sima vízzel mossa meg! Készítsen egy keveréket: 1 rész fehér ecet + 3 rész víz. Ebbe áztassa bele az epreket pár percre. Az ecet segít elpusztítani a penészgombákat és baktériumokat, így elkerülhető, hogy gyorsan bepenészedjen. Ezután szűrje le őket, és nagyon alaposan szárítsa meg. Jó szolgálatot tehet egy tiszta konyharuha vagy salátacentrifuga is – a lényeg, hogy minél szárazabbak legyenek!

2. Válassza ki a megfelelő tárolót!

Olyan doboz kell, ami szellőzik! Ha csak sima műanyag doboza, vagy ételhordója van le kell takarni fóliával és ki kell lyukasztani ki, hogy megfelelően szellőzzön. Tegyen a doboz aljára papírtörlőt, hogy felszívja a maradék nedvességet. Fontos: ne nyomkodja össze az epreket, hagyjon nekik helyet levegőzni!

3. Hűtőbe vele – de nem mindegy, hova!

A legjobb hely az epernek a hűtő zöldséges fiókja. Itt ideális a páratartalom, így sokkal tovább friss marad.

