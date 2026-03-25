Gianni és Miki a krátertónál: így lesz egy katasztrófából gyöngyszem

Gianni és Miki gasztrokalandjának következő állomása egyszerre nyugodt és egészen hátborzongató hely. Pont ettől a kettősségtől igazán emlékezetes.

Krátertó

Egy tó a semmi közepén

A kirándulás következő állomása Nagyhegyes határa, ahol egy különös látvány fogadja Giannit és Mikit: egy apró tó a szántóföldek közepén, körülötte fákkal, mintha egy kis sziget lenne a sík tájban. Első ránézésre békés, szinte idilli hely. De a története egészen másról szól.

Földgáz után kutattak itt 1961 augusztusában, amikor egy technikai hiba miatt gázkitörés történt. A föld több száz méteren megrepedt, a gáz feltört, és olyan lánggal égett, hogy még a több mint 20 kilométerre fekvő Debrecenből is látni lehetett, nappali fényt okozva az éjszakában. A fúrótorony eltűnt, a 45 méter magas fémmonstrumot szó szerint elnyelte a föld. Máig mélyen van. A gázkitörés helyén pedig egy kétszáz méter átmérőjű kráter maradt, körülötte pedig a kitörés hordalékaiból egy 17 méteres földsánc keletkezett.

Egy hely, ami ma már él

A történet azonban itt nem ér véget. A kitörés után a beáramló talajvíz és az iszap végül elfojtotta a tüzet. Néhány nap alatt minden lecsendesedett, a kráter pedig lassan tóvá alakult a talajvíznek és vízpótlásnak köszönhetően. Ma már egy körülbelül 150–200 méter átmérőjű vízfelület terül el itt, körülötte fákkal. Egy furcsa, mégis megnyugtató látvány – mintha a táj „benőtte volna” a múltat. A természeti katasztrófa ellenére a Kráter-tó és ipari emlékhely egészen varázslatos.

Gianni és Miki a Hajdúságban

A krátertó ma

vadludak gyülekezőhelye

horgászok kedvelt pontja

bográcsozós, sütögetős találkozóhely

időnként pedig még koncerteknek is otthont ad

Gianni és Miki párosát egészen magával ragadja a hely különleges hangulata. A környék ráadásul további felfedeznivalókat is tartogat: pásztoréletet bemutató kiállítás, kilátó, legelő szürkemarhák és csillagos égbolt jól megfigyelhető itt. Ahogy Miki fogalmaz, a hely jól példázza, hogy Budapesten kívül is van élet, a vidék nagyon is él.

