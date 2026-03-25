Gianni és Miki a krátertónál: így lesz egy katasztrófából gyöngyszem

Miközben Gianni Szabó Balázssal beszélgetett, Miki Hajdúszoboszló gyógyfürdőjében töltődött. A műsorvezető páros a humoros egymásra találás után aztán ismét útra kelt és egy egészen különleges, a nagyközönség számára ismeretlen hely felé vették az irányt. Gianni és Miki hajdúsági útja újabb meglepő fordulatot vett: a helyszín egy krátertó.

Bogos Zsuzsanna
2026. 03. 25. 17:00
Gianni és Miki Fotó: Mediaworks
Gianni és Miki gasztrokalandjának következő állomása egyszerre nyugodt és egészen hátborzongató hely. Pont ettől a kettősségtől igazán emlékezetes.

Krátertó 

Egy tó a semmi közepén

A kirándulás következő állomása Nagyhegyes határa, ahol egy különös látvány fogadja Giannit és Mikit: egy apró tó a szántóföldek közepén, körülötte fákkal, mintha egy kis sziget lenne a sík tájban. Első ránézésre békés, szinte idilli hely. De a története egészen másról szól.

Földgáz után kutattak itt 1961 augusztusában, amikor egy technikai hiba miatt gázkitörés történt. A föld több száz méteren megrepedt, a gáz feltört, és olyan lánggal égett, hogy még a több mint 20 kilométerre fekvő Debrecenből is látni lehetett, nappali fényt okozva az éjszakában. A fúrótorony eltűnt, a 45 méter magas fémmonstrumot szó szerint elnyelte a föld. Máig mélyen van. A gázkitörés helyén pedig egy kétszáz méter átmérőjű kráter maradt, körülötte pedig a kitörés hordalékaiból egy 17 méteres földsánc keletkezett. 

Egy hely, ami ma már él

A történet azonban itt nem ér véget. A kitörés után a beáramló talajvíz és az iszap végül elfojtotta a tüzet. Néhány nap alatt minden lecsendesedett, a kráter pedig lassan tóvá alakult a talajvíznek és vízpótlásnak köszönhetően. Ma már egy körülbelül 150–200 méter átmérőjű vízfelület terül el itt, körülötte fákkal. Egy furcsa, mégis megnyugtató látvány – mintha a táj „benőtte volna” a múltat. A természeti katasztrófa ellenére a Kráter-tó és ipari emlékhely egészen varázslatos. 

Gianni és Miki a Hajdúságban

A krátertó ma 

  • vadludak gyülekezőhelye
  • horgászok kedvelt pontja
  • bográcsozós, sütögetős találkozóhely
  • időnként pedig még koncerteknek is otthont ad

Gianni és Miki párosát egészen magával ragadja a hely különleges hangulata. A környék ráadásul további felfedeznivalókat is tartogat: pásztoréletet bemutató kiállítás, kilátó, legelő szürkemarhák és csillagos égbolt jól megfigyelhető itt. Ahogy Miki fogalmaz, a hely jól példázza, hogy Budapesten kívül is van élet, a vidék nagyon is él. 

Érdemes megnézni a teljes epizódot, a Gianni és Miki mostani része egyszerre látványos és elgondolkodtató.

 

add-square Gianni és Miki gasztrokalandja

Tüzes kalandok: Gianni és Miki kézműves chiliszószokat kóstolt

Gianni és Miki gasztrokalandja 13 cikk chevron-right

