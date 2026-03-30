Százezreket spórolhatnánk meg évente, ha erre figyelnénk

A hulladék keletkezése egyidős az emberiséggel, de míg régen a legtöbb dolog visszakerült a természet körforgásába, addig napjainkban a fogyasztói társadalmak térnyerése miatt rengeteg szemét keletkezik. Legyen az felesleges, kidobott élelmiszer, megunt ruha, elektromos készülék, sőt egyre nő a veszélyes hulladék – például autógumi, gyógyszer – mennyisége is. Mindez hatalmas terhet ró a környezetre, a hulladékfeldolgozó iparra és a lakosság pénztárcájára és egészségére is.

Az ENSZ Közgyűlése 2022 decemberében döntött a nemzetközi hulladékmegelőzési világnap megrendezéséről. E napon arra hívják fel a figyelmet,

törekednünk kell a hulladékmentességre (zero waste), ami az összes erőforrás megőrzését jelenti a termékek, a csomagolóanyagok és anyagok felelős előállítása, fogyasztása, újrahasználata és -hasznosítása révén.

Becslések szerint az emberiség évente 2,1–2,3 milliárd tonna települési szilárd hulladékot termel, de ennek csak 61–62 százalékát dolgozzák fel.

Több kilogramm étel végzi a kukában

A magyar lakosság évente több mint 150 ezer tonna elektronikai hulladékot termel, ami fejenként mintegy 15 kilogrammot jelent – derül ki az Eurostat 2024-es adataiból. De ugyanilyen szomorú a kidobott élelmiszer-mennyiség statisztikája is: Magyarországon évente fejenként több mint 60 kilogramm élelmiszer végzi a kukában. A leggyakrabban elpazarolt ételek listáját évek óta a készételek vezetik (8,7 kg/fő/év), ugyanakkor ez a 2016-os értékhez képest 4,5 kilóval csökkent – derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adataiból. A második helyen a zöldségek és gyümölcsök állnak, azokból fejenként 4,5 kg-ot dobunk ki évente, és a harmadik helyen a pékáruk vannak (2,8 kg/fő/év). Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának jelentése szerint a kidobott ételek a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 8–10 százalékáért felelősek, ami közel ötszöröse a teljes légi közlekedés kibocsátásának – írta az origo.hu.

Kilószámra vesszük, majd dobjuk ki a ruhákat

Sajnos a ruhák és a textiláru is előkelő helyen van a pazarlásban, egy bőröndnyi ruhát dobunk ki évente. A fast fashion és az olcsó távol-keleti ruhák (ultra-fast-fashion) piacnyerése miatt, nagyon sokan vásárolják ezeket a darabokat. A legtöbb esetben ezek silány minőségű tömegáruk, amik rövid ideig használhatóak, de az impulzusvásárlás vagy a költésre ösztönző reklámok is hozzájárulnak, hogy szinte gondolkodás nélkül megvegyük őket. Majd rövid szerkényben állás után az akár új, sosem vagy legfeljebb egyszer-kétszer viselt ruhák a kukában végzik vagy a lomtalanításban. Az EU polgárai 2022-ben fejenként átlagosan 19 kilogramm új ruhát, cipőt és egyéb háztartási textilt vásároltak – szemben a 2019-es 17 kilogrammal –, és eközben évente akár 16 kilogramm ruhát ki is dobtak.