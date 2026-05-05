Hat női testalkat és lehetséges egészségügyi problémáik

Nem csak esztétikai szempontból fontos, milyen alakú a testünk, hanem támpontot adhat ahhoz is, hogyan óvjuk egészségünket, milyen mozgást válasszunk, ami ideális számunkra és hogyan előzhetjük meg a gyakori betegségeket.

2026. 05. 05. 5:20
3. Téglalap alakú test

Az ilyen testalkatú emberek általában egyenesebb sziluettel, hasonló szélességű vállakkal és csípővel rendelkeznek és jellemzően definiálatlan a derekuk. Erre a testalkatra nem jellemzőek a hangsúlyos domborulatok.

Esetükben a zsír egyenletesebben oszlik el, így nem halmozódik fel az egyes területeken, például a hason vagy a csípőn.

Nehezebben veszik észre a téglalap alkatú emberek azonban, ha esetleg gyarapodik a súlyuk, mivel sokáig szinte észrevétlenül eloszlik a plusz súly. Mivel jellemzően kevesebb zsírrétegük van a téglalap alakú nőknek, náluk gyakoribb a hormonális egyensúly és a menstruációs ciklus felborulása.

4. Fordított háromszög alakú test

A fordított háromszög testalkatú embereknek általában szélesebb a válluk, mint a csípőjük, hangsúlyos a mellkasuk, és nekik is viszonylag definiálatlan a derekuk. Ez az alak olyan sziluettet hoz létre, ahol a felsőtest a dominánsabb.

Jellemző erre a testalkatra, hogy gyakran izomletapadások és izomcsomók keletkeznek a nyakukban és a hátuk felső részén, valamint gyakori probléma, hogy az egyenetlen súlyeloszlás miatt kevésbé tudják kihúzni magukat, a testtartásuk gyakran görnyedt.

Előnyös számukra viszont, hogy ez a testalkat könnyen fejleszti a törzs izmait, ami nagyon hasznos lehet a karok, a vállak és a mellkas erejét igénylő sporttevékenységeknél.

5. Homokóra test

A homokóra formájú testalkatot arányos vállak és csípők, valamint jól definiált derék jellemzi. Ez a leginkább kiegyensúlyozott testalkat, mivel a testsúly egyenletesen oszlik el. Általában stabil hormonrendszer jellemzi és kevesebb zsigeri zsírlerakódással jár, ami jótékony hatással lehet az általános egészségre.

Ha a homokóra alkatú nők súlya kissé megnő, főleg a mellre és a fenékre rakódik le a felesleg. Ha viszont a hát és a törzsizmok nincsenek megfelelően megerősítve, az olyan kellemetlenségekhez vezethet, mint a derékfájás és az egyenes testtartás is nehézkessé válhat.

6. Gitár alakú test

A gitár alakú testalkat némileg hasonlít a homokóra alkatra, de ívei még hangsúlyosabbak és feltűnőbbek. Ennél a testalkatnál mind a mell, mind a csípő általában kerek, telt idomú, míg a derék nagyon keskeny, ami éles kontrasztot alkot, ami egy gitár körvonalaira emlékeztet.

Az olyan területeken, mint a fenék vagy a mell a plusz súly extra terhet róhat az alsó hátra, a derékra és a térdekre, ha nincs erős támasztó izomzat.

A testalkat előnye azonban, mivel általában izmos lábak és farizom jellemzi, hogy a megfelelő edzéssel tovább erősíthető, így javul az állóképesség is.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
