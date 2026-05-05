Hat női testalkat és lehetséges egészségügyi problémáik

3. Téglalap alakú test

Az ilyen testalkatú emberek általában egyenesebb sziluettel, hasonló szélességű vállakkal és csípővel rendelkeznek és jellemzően definiálatlan a derekuk. Erre a testalkatra nem jellemzőek a hangsúlyos domborulatok.

Esetükben a zsír egyenletesebben oszlik el, így nem halmozódik fel az egyes területeken, például a hason vagy a csípőn.

Nehezebben veszik észre a téglalap alkatú emberek azonban, ha esetleg gyarapodik a súlyuk, mivel sokáig szinte észrevétlenül eloszlik a plusz súly. Mivel jellemzően kevesebb zsírrétegük van a téglalap alakú nőknek, náluk gyakoribb a hormonális egyensúly és a menstruációs ciklus felborulása.

4. Fordított háromszög alakú test

A fordított háromszög testalkatú embereknek általában szélesebb a válluk, mint a csípőjük, hangsúlyos a mellkasuk, és nekik is viszonylag definiálatlan a derekuk. Ez az alak olyan sziluettet hoz létre, ahol a felsőtest a dominánsabb.

Jellemző erre a testalkatra, hogy gyakran izomletapadások és izomcsomók keletkeznek a nyakukban és a hátuk felső részén, valamint gyakori probléma, hogy az egyenetlen súlyeloszlás miatt kevésbé tudják kihúzni magukat, a testtartásuk gyakran görnyedt.

Előnyös számukra viszont, hogy ez a testalkat könnyen fejleszti a törzs izmait, ami nagyon hasznos lehet a karok, a vállak és a mellkas erejét igénylő sporttevékenységeknél.

5. Homokóra test

A homokóra formájú testalkatot arányos vállak és csípők, valamint jól definiált derék jellemzi. Ez a leginkább kiegyensúlyozott testalkat, mivel a testsúly egyenletesen oszlik el. Általában stabil hormonrendszer jellemzi és kevesebb zsigeri zsírlerakódással jár, ami jótékony hatással lehet az általános egészségre.

Ha a homokóra alkatú nők súlya kissé megnő, főleg a mellre és a fenékre rakódik le a felesleg. Ha viszont a hát és a törzsizmok nincsenek megfelelően megerősítve, az olyan kellemetlenségekhez vezethet, mint a derékfájás és az egyenes testtartás is nehézkessé válhat.