Nevessük ki őket!

A Noár művésznéven izgágáskodó és saját magáról teljesen érdektelen mozgalmat is elnevező Molnár Áron nevű harmadik propagandista a lyukas zoknis Hadházy lódoktorhoz hasonlóan a jól ismert csalás-narratívát mantrázta: „ezt a rendszert demokratikus úton nem lehet leváltani. Ez a szavazás egy rossz színház lett. Mi, szavazatszámlálók statiszták voltunk egy brutális rendszerben, jelenlétünkkel legitimáltuk ennek a hatalomnak a működését.” No de mit tesz Isten, a segítségül hívott nemzetközi csapatok, mármint az EBESZ választási megfigyelői hétfői keltezésű jelentésükben azt írják, a voksolás szabályosan és jól szervezetten zajlott. Ez is egyfajta rájuk tolató kamion. Mi pedig nevetünk rajtuk.

Akárcsak a Telex nevű Soros-blogon, ami hétfőn azt írta: „a Fidesz is botlott jó néhány körzetben”. Ámde úgy tűnik, nem tudja a balfék, mit csinál a másik balfék, hiszen ugyanazon a napon ugyanez a blog ezt is írta: „az ország minden pontján erősített a Fidesz 2018-hoz képest”.

Bizony így történt. Ezért mondta Orbán Viktor vasárnap este, hogy Soros Gyuri bácsi életének legrosszabb befektetése vagytok ti, magyarországi komcsik-libsik, mind, úgy, ahogy vagytok.

Mi pedig nevetünk rajtatok.

Nevetünk a mocskosszájú őrjöngéséről néhány napra ismertté vált Nagy Blankán, aki picsogva hisztizett vasárnap éjszaka az ürességtől kongó Műjégpályán, és azzal fenyegette meg Magyarországot – oh, irgalom atyja, ne hagyj el –, hogy „fogom magam, és nem jövök haza Rómából”.

Rossz hírünk van, Blankácska, hamarosan a derék taljánoknál is földcsuszamlásszerű jobboldali fordulat következik. Úgyhogy – moderáltan bár, de téged idézve – állj csak hátrébb eggyel, és csapd arcon magad! Mi pedig nevetünk.

Nevetünk a szintén bőröndöt pakoló Osváth Zsolt „influenszeren” is, aki azt mondja, megsemmisült a választási eredmény hatására. „Azért semmisültem meg, mert én ebben a dologban hittem. (...) Undorral és rosszulléttel tervezzük a külhoni létünket.”

A legharsányabban a Puzsér Róbert által a felhabzó baloldali belharcban jellemtelen árulónak és pszichopátiás hazudozónak nevezett Jakab Péteren nevetünk. Mit nevetünk, egyenesen röhögünk. A parizeres operett-Szamuely – talán a Ballik mamuszos főstratégája nagyszerű tanácsára – semmiféle személyes felelősséget nem vállal azért, hogy pártja a 2018-as 26 mandátumhoz képest most mindössze 9-et szerzett. Ehelyett, miközben ott fekszik kiterítve, vérző orral a waterloo-i síkon, ezt teszi közzé a választás másnapján: „A Jobbik országos elnöksége mai ülésén megerősítette az eddigi néppárti politika helyességét.” És még azt is képes volt hozzátenni, hogy „készen állnak arra, hogy kivezessék az országot a válságból.”

Még hogy nem jutott be viccpárt az Országgyűlésbe... Dehogynem!