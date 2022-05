Csendőrként a partizánok között

Mit lehetett várni ettől a beszélgetéstől? Hogy a végére megtér Gulyás és felhagy az agitproppal? Ilyenért maximum imádkozni lehet, de számítani rá aligha. Akkor miért kellene Békésnek megjelennie a Partizánnál? Azért, mert nem a Partizán legénységét ment meggyőzni, hanem a nézőknek demonstrálni azt, mit is gondol a nemzeti oldal a világról. Persze az antikonzervatív pesti értelmiséget csak megerősítette abbeli hitében, hogy mi jobboldaliak valami, számukra rettenetesen idegen képződmények vagyunk, de nem is hozzájuk kell szólnunk. A platform azonban, maga a YouTube-csatorna viszont ennél szélesebb népréteget is elér, hiszen több százezres, ignorálhatatlan nézőbázisa van, ha efölött szemet hunyunk, magunkat zárjuk buborékba.

Az ilyen beszélgetéseknek látszólag semmi értelme, hiszen senki nem győzetik meg, ellenben a hihetetlen baloldali-liberális online médiatúlsúlyban végre megjelenhetett egy olyan szereplő tőlünk, aki képes felvenni a kesztyűt, felkészült, kameraképes és lelket önt azokba, akik már-már apatikus állapotba kerülve inkább a négy fal között tartják honszerető gondolataikat. Békés Márton bemutatta, hogy nem kell félnünk a magyarországi baloldaltól, hiába vannak ott is rendkívül felkészült előadók, riporterek (még ha politikusok nem is), ezek az emberek nem sérthetetlenek, hiába áll mögöttük a nemzetközi globalista tőke minden erőforrása. Olvassunk tehát, tanuljunk, legyünk felkészültek, mert a következő négy évben az újabb kétharmadtól vérszemet kapva megkettőzött erővel igyekeznek majd nemzeti identitásunkat lerombolni, és Magyarországot is ugyanabba az instabil állapotba lökni, mint ahol most a nyugati hatalmak tartanak – és csak rajtunk múlik, hogy sikerülni fog-e nekik.

Borítókép: Békés Márton (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

