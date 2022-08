Bartus és az intelligencia

Nagyon megijesztett Bartus László az Amerikai Népszavában, a náci, fasiszta, rasszista, homofób, antiszemita jelzőket a szövegeiben láthatóan egyfajta random módszerrel elhelyező újságíró, aki azt írta, hogy a Fidesz kiirtja a fákat és az erdőket, amivel elveszíti az intelligens magyarokat (nocsak: mégis szavaztak a Fideszre intelligens magyarok is?).

Megijedtem, mert nem azért telepítek és újítok fel erdőket évek óta, hogy a szemét Fidesz ezt most mind kiirtsa, nem beszélve apámról, aki ötvenéves erdőmérnöki praxisa alatt több ezer hektáros nagyságrendben végzett erdőtelepítést és erdőfelújítást. Gyorsan kiszaladtam a házam körül vele kettesben elültetett, mintegy tíz hektár erdőbe, de nem találtam nyomát az erdőirtó Fidesznek. Ezért lóra kaptam, és körbeszáguldottam a több település határára is kiterjedő családi birtokot, hátha valahol rajtakapom ezt a szemét náci, fasiszta, rasszista, homofób, antiszemita Fideszt, amint éppen irtja az erdőimet. De csak Bözsit találtam, aki az idei felújításunkat kapálta, mert ha Bartus nem tudná, az erdészek nemcsak vágják, hanem ültetik is a fákat (egyébként sokkal többet ültetnek, mint amennyit vágnak), amelyeket odafigyelően gondoznak is – például kapáltatják. Kérdeztem Bözsit, nem látta-e errefelé a Fideszt erdőket tarolni, de Bözsi sem látott mást, csak őzeket, fácánokat meg nyulakat.

Pedig Bartus szerint a Fidesz mindenhol „tarlóvágást” hajt végre. Úgy látszik, az erdészeti szakkifejezéseket még nem sikerült úgy elsajátítania, mint a nácizást, így eshetett meg, hogy tarvágás helyett a – teljesen értelmetlen – tarlóvágás kifejezést sikerült megalkotnia és használnia.