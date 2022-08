A nagy baloldali erdőirtás-szorongás

Ha tehát az energiahelyzet megváltozása és az erre adott kormányzati válasz következtében a fakivágások volumene a közeljövőben jelentősen meg is nőne, erre egyrészt megvan a faanyagfedezet, másrészt klímavédelmi, szénmegkötési szempontból sem jelent problémát, hiszen mindenki, aki kivág egy erdőt, azután fel is fogja azt újítani – ahogyan eddig is. Emellett pedig a kormány folyamatosan támogatja a parlag területek erdősítését is, tehát nemcsak a kivágott erdők helyén, hanem korábban erdővel nem borított területeken is új erdők keletkeznek.

Csak azok az erdőgazdálkodók fognak fakitermelést végezni, és csak akkora mértékben, akiknek és amekkora mértékben éppen pénzre van szükségük – akár azért, hogy fogyasztásra, akár azért, hogy beruházásra fordítsák azt. Csak a pénz kedvéért – hogy aztán az ott romoljon a fiókban vagy a bankban – kétszer is meggondolja mindenki, hogy kivágja-e az erdejét.

Végül egy politikai és egy ideológiai megjegyzés.

Politikai megjegyzés: az ellenzék szokás szerint csak kritizálja a kormányzati intézkedést, de semmilyen érdemi javaslata nincsen arra vonatkozóan, hogy ha nem lesz elegendő gáz, akkor mégis mivel fűtsenek a magyar háztartásokban. Csak annyit mondanak, hogy nem jó, amit a kormány csinál. Talán szimbolikus, hogy a témában megnyilvánulók valamennyien volt vagy jelenlegi LMP-sek, akiknek már a politikai indulása arról szólt, hogy legyen más a politika, de hogy milyen, azt tizenkét éve nem tudjuk meg tőlük. Semmi pozitív javaslat, csak annyi, hogy „más”. A rendelet kapcsán ugyanez nyilvánult meg. Kár, hogy Schiffer András – akinek a baloldalon talán egyedüliként van koherens és vállalható világképe – is beleesett abba a hibába, hogy egyrészt szakmailag megalapozatlan módon alkotott sommás véleményt, másrészt ő sem tudott pozitív javaslatot megfogalmazni.

Ideológiai megjegyzés: újabb bizonyítékot kaptunk arra, hogy Magyarországon konzervatív kormányzás folyik, baloldali ellenzék mellett. A konzervatív politika ugyanis pragmatikus, vagyis megoldásorientált. Ha felmerül egy probléma, azt gyakorlatias módon kezeli. Reagál a valóságra, nem pedig a valóságot próbálja erőszakkal a saját ideológiai fixációihoz hajlítani. A konzervatívokkal szemben a baloldal ideológiai alapvetéseket fogalmaz meg, és ha a világ ehhez képest másként működik, akkor szerintük egyrészt nem az ő ideológiai alapvetéseikkel van baj, hanem a világgal, másrészt megpróbálják a valóságot akár erőszakkal is a saját ideológiai fixációikhoz – korábban a vörös, jelen esetben a zöldőrületeikhez – hajlítani.

A tanulságok egy irányba mutatnak: ezeket tényleg ellenzékben kell tartani, ameddig csak lehet.

A szerző közgazdász, politológus

