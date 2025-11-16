Karácsony Jézus nélkül

A bécsi karácsonyi vásároknak messzi földön nagy a híre. Mert szép, néha a hó is esik, forralt bor és finom sütemények várják a látogatókat, csilingelnek a kis harangok a téren, olyan igazi karácsonyias hangulatú időtöltés a derék osztrákoknál. Aztán idén már nem rendeznek meg minden eseményt, ugyanis drága és kicsit veszélyes is. A helyszín biztosítása szinte lehetetlen a nagy terület és a zsúfoltság miatt, no meg azt is tudja mindenki, hogy a tömegben nemcsak jóindulatú karácsonyozgatók vannak, de gyűlölettel a szívükben ólálkodó leendő gyilkosok is.

A karácsonyi vásárok egyes városokban minden évben kockázati elemek, rendőrök hadával és civil ruhás nyomozókkal, akik a tömeget pásztázzák, betonelemekkel a betörni kívánó autók megfékezésére. De mivel alapvetően mégis jó üzlet, idén is lesz Nyugat-Európában több helyen is ilyen esemény.

Ez azonban már nem az, ami régen volt. Innen már hiányzik Jézus, az egész eltorzult egy habos-babos üzleti vállalkozássá. Az advent szó még létezik, de már nincs igazi jelentése a teljesen hitehagyott, mindent megkérdőjelező, felvilágosult nyugatiaknak. Ők nem várják Krisztus születését, ők az év végi evés-ivást és ajándékozást várják. A karácsony misztériumát kiüresítették, Jézust kidobták a jászolból, átvették Santa Claust az amerikaiaktól, így nem is különösebben meglepő, hogy a karácsonyi vásár is üressé vált. A betlehemek szobrait a legtöbb nagyvárosban már vasrácsok mögé teszik, mert az éj leple alatt valaki ellopná azokat, esetleg megrongálnák ismeretlenek. Nem érdemes ezen csodálkozni, a betelepült migránsoknak semmit se jelent a kereszténység, a háromkirályok vagy Szűz Mária. Az újonnan érkezők zöme saját hazájában is furcsa figurának számított, aki nem ismer se istent, se embert, és gond nélkül ott tudott hagyni mindent, hogy illegálisan átjusson Európába. Itt, a zöld kontinensen nem várja el tőlük senki, hogy tiszteljék e hagyományokat vagy a kereszténységet. Ne feledjük,

Európa maga se tiszteli a hagyományokat és a kereszténységet, mindez amolyan babonasággá vált számunkra, a tiszta fej és a vastag pénztárca korát éljük a vallás és az ősök tisztelete helyett.

Ezért látható élesen a vasfüggöny vonala Európában. A mi térségükben van remény és jövő, mert az országok megmaradtak nemzetállamokként, a nemzetek nem keveredtek össze, nem hígultak fel, nem veszítették el önazonosságukat.

A magyar templomok betlehemeit nem bántják, Jézusnak van szerepe a karácsonyban. Nincsenek terrorakciók, nem símaszkos-gépfegyveres rohamrendőrök között kell forralt bort inni a Vörösmarty téren.

Szó se róla, nem vagyunk olyan gazdagok és befolyásosak, mint a németek vagy az osztrákok. Természetesen nálunk is vannak olyanok, akiknek semmit se jelent a kereszténység, emlékezhetünk a felhergelt csőcselékre, amely a ferences szerzetessel kiabált néhány hete a Ferenciek terén.