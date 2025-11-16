idezojelek
A demokrácia bajnokai

Nem szívesen szellemeskednék az ukrán elöljárók aranytapétás, aranyvécés fürdőszoba-berendezéseivel kapcsolatban, amely egyszerre felháborító és szánalmas.

Kondor Katalin
Olaszország Corriere della Sera interjú külügyminiszter 2025. 11. 16.
Fotó: John Lamparski

Kicsiny cikkem címe azért született, mert e napokban kaptuk a hírt, miszerint Olaszország vezető napilapja, az eleddig igencsak tiszteletre méltó Corriere della Sera megtagadta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter interjújának teljes közlését, mivel szerintük az interjúban „vitatott állítások” is voltak. Én ostoba! Eddig – túljutva sok-sok interjún a szakmai életemben – úgy hittem, minden interjúban lehetnek vitatott állítások, méghozzá több is. Mi több, nem baj, ha vannak, attól lesz igazi vita a beszélgetés. A kérdezőtől és a kérdezett részéről is elhangozhatnak ilyenek, hiszen azért interjú az interjú, hogy a kérdések, miként a válaszok is, egyfajta szabadságot tükrözzenek. A kérdező azt kérdezi, amit akar, a kérdezett meg szintén azt feleli, amit akar. Így áll helyre az egyensúly, no meg úgy, hogy ha valamelyik fél, tehát a kérdező és a kérdezett butaságokat, netán sértő megjegyzéseket tesz, akkor mindkettőjüknek legyen lehetősége igazának, avagy tévedésének bebizonyítására, valamint ezt követően egy tisztességes vitára, mi több, akár bocsánatkérésre is. Ám hogy egy lap vezetősége vitatott állításokra hivatkozzon, ahelyett, hogy a vitatott állításokat hitelt érdemlően cáfolná, ráadásul helyette megkurtítja az interjút, pontosabban meghamisítja azt, ez abban a fékevesztett demokráciában, melyet számunkra találtak ki itt, a magasságos Európai Unió által uralt földrészen, tán még itt is példátlan. Visszaidézi azokat az időket, amikor totális cenzúra volt, s azt is ellenőrizték, ki kérdezhet, s mit. Úgy tűnik, ez a korszak most visszaköszön Olaszországban. Hadd kajánkodjak! Kíváncsi lennék, manapság ezt a fajta cenzúrát megkísérelnék-e az olasz újságíró kollégák megtenni például Trump elnökkel kapcsolatban? Mondjuk azért, mert az Egyesült Államok jelenlegi elnöke „vitatott állításokat” fogalmaz meg. Nem ezért születik egy interjú? Nem azért, hogy vitatkozzanak, cáfoljanak, bizonyítsanak, s olykor netán még meg is győzzék egymást egyikük vagy másikuk igazáról? Úgy tűnik, nem, tehát újból melléfogtam. Mint mostanság oly sokszor, amikor a sajtó és más szervezetek szabadságáról van szó. Tényleg, az lenne manapság a szabadság, hogy cenzúrázok egy világhírű politikust? Tehát nem bizonyítom, hogy miért nincs igaza, hanem szimplán csak letiltom, hogy a véleménye megjelenjen?

Hurrá, ez tehát manapság Európában a szabadság! Meg az egyenlőség vagy mifene. Miközben az agyonajnározott, háborúpárti, ukránbarát népség ott a fenséges unióban naponta próbálja – egyelőre sajnos sikerrel – eltitkolni azt a vérlázító életmódot, korrupciós botránysorozatot, melyet Zelenszkij úr nyilvánvaló hozzájárulásával, vagy ha nem, akkor tehetségtelenségének köszönhetően folytatnak Ukrajnában. Közömbösen nézik az elgyöngített, élhetetlenné tett országot, fütyülnek az ostoba háborút naponta elszenvedő népre, immár több mint három éve. S most nem szívesen szellemeskednék az ukrán elöljárók aranytapétás, aranyvécés fürdőszoba-berendezéseivel kapcsolatban, amely egyszerre felháborító és szánalmas. Szánalmas, mint immár az egész háború, és szánalmas az Európai Unió hozzáállása is az egész háborúzáshoz. A kezdetek óta.

Ebben a történetben viszont mégis az egyik legszánalmasabb, hogy az olasz sajtómunkások azzal magyarázkodtak, idézem, hogy „Lavrov szavai sok vitatott állítást tartalmaznak, amelyek tényellenőrzést vagy további pontosítást igényelnek”. Értjük! Az állításokat tehát cenzúrázni kell, azaz „tényellenőrizni”. Erre nincs tehát készség! Sebaj! Jó nagy butaságot mondtak, hiszen Lavrov szavait akkor lehet ellenőrizni, amikor ígéretei, megállapításai már kiállták vagy éppen nem állták ki a próbát, avagy már bizonyítani tudjuk, hogy ezek vitathatók vagy éppen hamisak, hazugok, valótlanok. Oké, akkor játsszunk! A mai Magyar Nemzetben, amikor elkezdtem írni a fenti cikkecskét, azaz november 14-én, pénteken, ezzel a címmel jelen meg egy cikk: Jóléti intézkedések soráról hozott döntést a kormány. Mármint a magyar kormány. No már most, az olasz recept szerint a Magyar Nemzet újságíróinak is, így nekem is meg kellene vizsgálnom, hogy kormányunk ígéretei tartalmaznak-e vitatott állítást. Szerintem viszont ezt leginkább akkor kell és lehet megvizsgálni, amikor az ígéretek nem teljesülnek, vagy másképp teljesülnek, mint ahogy az ígéretben benne van. Lavrov állításait persze lehet bírálni, kell is, hiszen a puding próbája még Olaszországban is az evés. Azaz akkor ítéljenek, akkor cáfoljanak, amikor az orosz külügyér kijelentései nem bizonyulnak hitelesnek. Mélyebben nem érdemes belemennünk ebbe a különös esetbe, már csak azért sem, mert Európa országainak külpolitikáját illetően ért már bennünket néhány meglepetés. Most azt is megtudhattuk, hogy vitatott állításokat nem szabad tenni. Lavrovnak semmiképpen. Tehát: vitára nincs szükség! Most itt tartunk! S vita már csak azért sem lesz semmiről, mert az EU vezetésre rendkívül alkalmatlan és bizonyíthatóan korrupt főnöke, azaz Ursula von der Leyen éppen ezekben az órákban jelentette be, hogy újabb milliárdokat küld Kijevnek. Ugyan mit számít itt, hogy engedik-e beszélni Lavrovot, vagy sem? A lényeg, tovább lehessen Európa népének, Európa háborút nem akaró népének fityiszt mutatni, s a hátuk mögött éltetni és támogatni a velejéig erkölcstelen brüsszelita háborúpárti, bevándorláspárti siserahadat, s újból és újból felvirágoztatni a mai politikai életet oly jellemző korrupciót, mégpedig a csókos asszony és a mutogatós bácsi főszereplésével. Ja, majd elfelejtettem, egy másik túlmozgásos ember, bizonyos Macron meg éppen most jelentette be, hogy országa űrháborúra készül Oroszország ellen.

Na tessék! Már megint köhög a bolha.

A szerző újságíró

