A demokrácia bajnokai

Kicsiny cikkem címe azért született, mert e napokban kaptuk a hírt, miszerint Olaszország vezető napilapja, az eleddig igencsak tiszteletre méltó Corriere della Sera megtagadta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter interjújának teljes közlését, mivel szerintük az interjúban „vitatott állítások” is voltak. Én ostoba! Eddig – túljutva sok-sok interjún a szakmai életemben – úgy hittem, minden interjúban lehetnek vitatott állítások, méghozzá több is. Mi több, nem baj, ha vannak, attól lesz igazi vita a beszélgetés. A kérdezőtől és a kérdezett részéről is elhangozhatnak ilyenek, hiszen azért interjú az interjú, hogy a kérdések, miként a válaszok is, egyfajta szabadságot tükrözzenek. A kérdező azt kérdezi, amit akar, a kérdezett meg szintén azt feleli, amit akar. Így áll helyre az egyensúly, no meg úgy, hogy ha valamelyik fél, tehát a kérdező és a kérdezett butaságokat, netán sértő megjegyzéseket tesz, akkor mindkettőjüknek legyen lehetősége igazának, avagy tévedésének bebizonyítására, valamint ezt követően egy tisztességes vitára, mi több, akár bocsánatkérésre is. Ám hogy egy lap vezetősége vitatott állításokra hivatkozzon, ahelyett, hogy a vitatott állításokat hitelt érdemlően cáfolná, ráadásul helyette megkurtítja az interjút, pontosabban meghamisítja azt, ez abban a fékevesztett demokráciában, melyet számunkra találtak ki itt, a magasságos Európai Unió által uralt földrészen, tán még itt is példátlan. Visszaidézi azokat az időket, amikor totális cenzúra volt, s azt is ellenőrizték, ki kérdezhet, s mit. Úgy tűnik, ez a korszak most visszaköszön Olaszországban. Hadd kajánkodjak! Kíváncsi lennék, manapság ezt a fajta cenzúrát megkísérelnék-e az olasz újságíró kollégák megtenni például Trump elnökkel kapcsolatban? Mondjuk azért, mert az Egyesült Államok jelenlegi elnöke „vitatott állításokat” fogalmaz meg. Nem ezért születik egy interjú? Nem azért, hogy vitatkozzanak, cáfoljanak, bizonyítsanak, s olykor netán még meg is győzzék egymást egyikük vagy másikuk igazáról? Úgy tűnik, nem, tehát újból melléfogtam. Mint mostanság oly sokszor, amikor a sajtó és más szervezetek szabadságáról van szó. Tényleg, az lenne manapság a szabadság, hogy cenzúrázok egy világhírű politikust? Tehát nem bizonyítom, hogy miért nincs igaza, hanem szimplán csak letiltom, hogy a véleménye megjelenjen?
