Váratlan fordulat: Gombos Edina és férje Orbán mellé állt + videó

Szóba került az elnökválasztás is, Gombos Edina kendőzetlenül beszélt erről a témáról is:

„Hogy ki fog nyerni, az megjósolhatatlan itt, az Egyesült Államokban. […] Trumpnak van-e esélye? Nagyon sokan támogatják, az a helyzet, hogy aki még demokrata, de a Biden-kormányzat annyi baklövést és annyi negatívumot hoztak ez alatt az időszak alatt, mióta ők vannak kormányon, hogy még egy demokrata ember, egy liberális gondolkodású ember is nagyobb eséllyel elfordult ettől a dologtól és átpártolt. Igen, van esélye Trumpnak, nagyon felerősödött. […] Amerika az első! Ez a mottója és ez az, ami hiányzik az embereknek most a Biden-kormányzat alatt. Hogy azt érezzék, hogy nem kifele megy a pénz, mondjuk Ukrajnának teljes mértékben, miközben itt is komoly problémák vannak […].”

Alberto megerősítette felesége szavait és hozzátette, hogy igen, ez az az ember, aki kell, majd a következőket tette hozzá:

„Hülye politika a nyitott határ. Mondom én ezt emigránsként, de én legálisan érkeztem. Ilyen nincs, hogy csak úgy mindenki jöjjön a nyitott határon. De ha valaki azt mondja, hogy nem kell nyitott határ, azonnal megkapod, hogy xenofób vagy, nem szereted a migránsokat. Nem erről van szó. De van egy legális procedúra, amin végig kell menni.”

Már ezek a mondatok is arról tanúskodtak, hogy gyakorlatilag a magyar miniszterelnök és a magyar kormány által képviselt álláspontot reprezentálták az Amerikában élő népszerű magyar hírességek. Azonban Gombos Edina rátért az érzékenyítés problémakörére is, amellyel kapcsolatos véleményéből kiolvashatjuk immár végérvényesen, hogy a kormány álláspontját képviselik, amivel az az érzésem, hogy végleg kiestek a hazai baloldali, liberális pikszisből.