Futótűzként terjed Szabó Tímea vérlázító kirohanása

Majd Nagy Attila Tibor független, objektív elemző szakértett egy kicsit:

„Most, hogy hónapok óta csökkennek a reálbérek, itt a lehetőség az ellenzék előtt, hogy a »minél rosszabb, annál jobb« alapon ezt a helyzetet a maga javára használja.”

Ezt követően Nagy Zsolt színművész, majd Dietz Gusztáv igazolta vissza, hogy milyen egy igazi vérbalos, ha lejáratásról van szó. Előbbi egy interjúban ekézte hazánkat és bírálta a kormányt:

„[…] Hogy hogy lopják és becstelenítik meg ezt az országot. Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem.”

Utóbbi pedig megmutatta, hogy mennyit is ér neki a hazája, amikor gyerekei jövőjéről kérdezték:

„[…] Kötelező a nyelvtanulás. Az, hogy matematikából, fizikából milyen jegyük van, pont nem érdekel. Én arra nevelem őket, hogy ebből az országból minél hamarabb el kell menni. Innentől kezdve ehhez próbálok nekik megadni mindent.”