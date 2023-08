Havas Henrik alpári húzása, ezúttal Apáti Bencét gyalázta

Felhévizy már több hétvégi jegyzetében leírta, hogy ez a nyári időszak egyáltalán nem uborkaszezon. Sőt! Egymást érték a jelentős közéleti, politikai történések. Orbán Viktor előbb Tusnádfürdőn, majd most pénteken a Tranziton is bizonyította, hogy miért is ő Magyarország miniszterelnöke és miért figyeli a nemzetközi sajtó is árgus szemekkel valamennyi megszólalását. Rendeztünk egy csodálatos atlétikai világbajnokságot, Szoboszlai Liverpoolba szerződött, szóval volt rendesen esemény ezen a nyáron. Közben az ellenzék gyakorlatilag eltűnt, nem tudta komolyan tematizálni a közvéleményt. És természetesen történtek olyan dolgok is, amelyek borzolták a magyarok kedélyét. A szivárvány színűre festett pad históriájától, Karácsony Gergely autósokat üldöző karóin, Tóth Gabi válásán keresztül egészen a legfrissebb eseményig, Pálffy István Hír Tv-től való menesztéséig.

Mint ismert a Hír TV azonnali hatállyal szerződést bontott a műsorvezetőjével. A csatorna közleményt adott ki ezügyben:

„A Hír TV-n 2023. augusztus 21-én sugárzott Napi aktuális című műsorban Pálffy István műsorvezető élő adásban olyan állítást és véleményt fogalmazott meg, amely teljesen összeegyeztethetetlen csatornánk elveivel és hitvallásával. A Hír TV elhatárolódik minden olyan kijelentéstől, amely a pedofíliát támogatja, felmenti vagy népszerűsíti. A csatorna vezetősége ez úton is elnézést kér mindenkitől, akit ez a kijelentés megsértett vagy érzékenyen érinthetett”.