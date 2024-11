Bayer Zsolt: Lakatos Márk eltűnésének fenomenológiája

SZAKDOLGOZAT

CEU – GENDER TANSZÉK

Készítette: Bayer Zsolt 4. b. oszt. tan.

Bevezetés

fenomenológia: E. Husserl és követői hatása alatt álló tudományos és filozófiai módszer. – Kiindulópontja ez az alapszabály: „Magukhoz a dolgokhoz!” Tehát úgy kell megragadnunk mindent, amilyen, még akkor is, ha szokatlan, váratlan, logikátlan. Az előítéletektől óvakodnunk kell, a hagyományból származó tényezőket ki kell kapcsolnunk (redukció), csak arra szabad figyelnünk, hogy mi jelenik meg a tisztán figyelésre ráállt tudat színe előtt. Kétellyel és bizalmatlansággal kell kezelnünk minden eleve meglévő elméletet és előföltételezést, amely manipulálná a megfigyelést. A fenomén tehát nem más, mint a dolog maga, a szakszerűen, előítéletek nélkül megragadott tárgy. Ennek minél világosabb nyelven előadott, minél többoldalú leírása a deszkripció. Ilyen értelemben ma mindenfajta tud-ág (élettan, lélektan, embertan, összehasonlító népr., társad-tud., tört., műv. és irodtört. stb.) él a ~ módszerével. (Magyar Katolikus Lexikon)

„A fenomén tehát nem más, mint a dolog maga” – innen indulunk el, bár meglehetősen nehéz lesz Lakatos Márkot mint fenomént elképzelni, legalábbis a szó hétköznapi értelmében.

Kifejtő rész

De hová tűnt Lakatos Márk? S bárhová is tűnt el, miért tűnt el? Ezek a kérdések, amelyekkel szakdolgozatunk foglalkozik.

De egyáltalán eltűnt-e Lakatos Márk?

Úgy tűnik, a hülye napszemüvegek és az idegesítő és elviselhetetlen affektálás „fenoménja” valóban eltűnt. Tanúk és a „fenomént” így-úgy ismerők is ezt a tételt erősítik. Arról nem is beszélve, ha nem tűnt volna el, már régen ott kellene ülnie Gulyás Márton stúdiójában, hogy egyfelől elmagyarázza, nem is úgy volt, másfelől elmagyarázza, a „szörnyek köztünk járnak”. Ugyanezt magyarázná aztán Osváth Zsolt stúdiójában és ölében is, Nagy Ervin értő és szakavatott puszijai közepette. Mivel pedig Lakatos Márk nem jelent meg egyik helyen sem a hülye napszemüvegében és az elviselhetetlenül idegesítő affektálásával, így kijelenthetjük, hogy Lakatos Márk elkövető és főöltöztető eltűnt.

Ha eltűnt, miért tűnt el Lakatos Márk? Feltehetőleg azért, mert Lakatos Márk és a többi, hozzá hasonló fenomén (Osváth, H. P. Edina és a többiek) nagyon bátrak, de nem vakmerőek.

Bátrak, amikor bárkit, bárki mást meg kell vádolni megrontással, pedofíliával, miegyébbel. Különösen bátrak, ha a megvádolt jobboldali politikus és közszereplő, de a legbátrabbak akkor lesznek, amikor a megvádolt pap. Ezekben az esetekben vérszemet kapnak, és ellentmondást nem tűrő hangon mondanak szentenciákat az illetőről, szemernyi kétség sincs bennük az illető bűnösségét illetően, ha negyven-ötven év elteltével jelentkezik egy vádló, miszerint őt nevezett jobboldali politikus és/vagy közszereplő vagy pap délután négykor, a négyes-hatos villamoson, a November 7. tér és a Moszkva tér között megerőszakolta, abuzálta és így tovább, akkor ezzel szemben nincs helye semmiféle ellenvetésnek, a vádló természetesen tökéletesen szavahihető, az eset pedig nagyon is életszerű.

Másik nagyon fontos kísérője az ilyen eseteknek, hogy amennyiben a megvádolt jobboldali politikus és/vagy közszereplő vagy pap, akkor azonnal kijelentik, hogy ilyen az egész bagázs („pedofidesz”). És mondanunk sem kell, ilyen az egész katolikus egyház. Ideje lenne tehát felszámolni az ilyen bagázsokat, jobboldali politikai közösségeket és politikusokat és közszereplőket, s még ennél is üdvösebb lenne felszámolni az egész katolikus egyházat, helyét behinteni sóval és LMBTQ-zúzalékkal, a híveket pedig átirányítani Hodász András érzékenyítő foglalkozásaira, amelyeken Perintfalvi Rita főzi a kávét, árulja fantasztikus könyveit, és úgy lejt táncot, mint Leila, az arab démon, bár az idő és egy ideges légionárius bajonettje mély nyomokat hagyott az arcán…

Merőben más a helyzet, amikor egy homárról, LMBTG-aktivistáról, netán egy feminista nőstény hőscincérről van szó. Ebben az esetben azonnal előkerül az egyrészt-másrészt kommunikációs stratégia, a hitetlenkedés, az ártatlanság vélelme, továbbá az áldozathibáztatás. Nincs és nem is lehetne ez másképpen a hülye napszemüvegek és elviselhetetlen affektálás koronázatlan királyának, Lakatos Márknak az esetében sem, de most akkora a córesz, hogy mindenki jobbnak látta, ha Lakatos Márk eltűnik.

S a legeslegjobbnak (túlzó fok) maga Lakatos Márk látta, ha most sürgősen eltűnik. De hová tűnhetett Lakatos Márk? Lehetséges helyszín az eltűnésre például H. P. Edina konyhája, ahol Lakatos Márk mint falikárpit folytathatná szédítő pályafutását, vagy úgy mint falvédő, amelyre bölcsesség van hímezve.

Például ez:

„A háztartást kormányozni az asszonynak a gondja,

A hozzávaló ezres bankót a férjuram hozza!”

De nem, ez mégsem jó, ez olyan hímsoviniszta, s mi sem áll távolabb Lakatos Márktól, mint a hímsovinizmus.

Talán ez jobb:

„Isten veled, falu legszebb leánya,

Visszajövök mire lehull az akácfa

Fehér fürtös virága.”

Itt csak a „leánya” avítt és unalmas genderét kell lecserélni „legényére”, „fiúcskájára” vagy „nembináris efebofil hernyócskájára”, és minden a helyére kerül.

De a legjobbnak mégis ez a bölcsesség ígérkezik, már ha Lakatos Márkról van szó, ugyebár:

„Ha meg kell b…szódni,

Akkor meg kell b…szódni!”

Így.

Ha ellenben Lakatos Márk mégsem H. P. Edina falvédőjeként folytatja szédítő karrierjét, akkor még Kubában lehet. Ezt azért gondolom, mert nemrégiben ezt olvashattuk az ilyesmire szakosodott sajtóban:

„Rátalált a szerelem Lakatos Márkra, egy kubai fiatalember rabolta el a 49 éves stylist szívét. Januárban, egy kubai út során ismerkedett meg a havannai szakáccsal, Alainnel, aki a főzőtudományával is levette a lábáról. Mint a Blikknek elárulta, egy szórakozóhelyen találkoztak, majd másnap ellátogatott Alain munkahelyére, ahol istenien finom ételeket evett. Márciusban visszatért az országba, és együtt töltötték az idejük nagy részét, most pedig Alain érkezett Magyarországra hosszabb időre.”

Hát nem gyönyörű? Na ugye…

Szóval okkal feltételezzük, Lakatos Márk jelenleg Kubában tartózkodik (eltűnődik), Alain társaságában, és istenien finom ételeket ennének, ha lenne mit. Természetesen nem zárhatjuk ki annak lehetőségét sem, hogy Lakatos Márk odahaza ül és szűköl a budin, és ki sem meri tenni onnan a lábát. Ez sem lenne meglepő.

Mindenesetre jó lenne, ha hamarosan előkerülne vagy előkerítenék az illetékes hatóságok, hogy vallomást tudjon tenni.

A többit majd meglátjuk…