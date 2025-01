Nagy bajban Magyar Péter, Orbán egyik legnagyobb ellenfelét küldték elsimítani az ügyet

Ezért akarják feloszlatni a parlamentet, ezért követelik az előre hozott választást, ezért akarják valahogy megkaparintani a hatalmat. A DK és a Tisza Párt is ezen ügyködik, összehangoltan. Nem is csoda, az önök pártjai Brüsszelben már aktívan együttműködnek, és nem mellesleg a budapesti közgyűlésben is.